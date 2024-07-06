صنداونز يعلن مدربه الجديد

أعلن صنداونز الجنوب إفريقي، تعيين ستيف كومفيلا بعد رحيل رولاني موكوينا.

ورحل موكوينا بشكل رسمي عن تدريب صنداونز.

وأعلن صنداونز تعيين ستيف كومفيلا مدربا للفريق بمساعدة مانكوبا مانجيثي.

وقال نادي صنداونز عبر موقعه الرسمي: "استقبل نادي صن دوانز كومفيلا، كمدرب جديد للفريق خلال الفترة المقبلة، وسيساعده مانكوبا مانجيثي، رفقة الجهاز الفني".

فيما قال ستيف كومفيلا: "أنا متحمس جدا للعودة إلى صنداونز، أنا ملتزم بالمساهمة في تحقيق النادي لأهدافه في جنوب أفريقيا وفي القارة الإفريقية".

كومفيلا سبق له قيادة كايزر تشيفز، وكذلك تولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا بشكل مؤقت.

فيما رحل موكوينا بعدما أمضي موسم وحيد من عقده الجديد لمدة 4 مواسم مع بطل الدوري الجنوب إفريقي.

صنداونز أشار إلى أنه اتفق مع موكوينا بالتراضي على إنهاء التعاقد مع تعيين مانكوبا مانجيثي مساعده السابق بدلا منه كرجل أول.

وحصد صنداونز تحت قيادة موكوينا، لقبي دوري جنوب إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي عن الموسم المنقضي.