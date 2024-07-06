سويلم: ميكالي رفض توقف الدوري.. الأهلي يعرف كل شيء ولكنني لم أتحدث عن إبراهيم عادل

السبت، 06 يوليه 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - إبراهيم عادل

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية على أن مسابقة الدوري كان في طريقها للتأجيل، لكن روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي رفض ذلك.

وقال ثروت سويلم عبر إم بي سي مصر 2: "كان هناك توجه من الدولة لتوقف الدوري لمدة شهر من أجل المنتخب الأولمبي، لكن ميكالي رفض وتعاون تجنبا لضرر الكرة المصرية".

وأضاف "وزير الرياضة توصل إلى اتفاق مع الأهلي وبيراميدز لتواجد لاعبي الفريقين مع المنتخب الأولمبي".

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وبسؤاله عن استثناء إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أجاب "الأهلي يعلم ما تم الاتفاق عليه مع بيراميدز ولم يمانع، والأمر لم يتم بشكل عشوائي"

ثروت سويلم عاد للحديث بعد دقائق من المداخلة الهاتفية الأولى وقال: "لم أتحدث عن أي استثناء، ولم أتحدث عن إبراهيم عادل. كل ما يعنينا مصلحة المنتخب الأولمبي".

وشدد "لا أعلم تفاصيل الاتفاق الذي تم بشأن اللاعبين. ما أردت توضيحه هو أن مسابقة الدوري كانت مهددة بالتأجيل لمدة شهر ولكن في النهاية تم الوصول إلى اتفاق ملرضي للمدرب ميكالي الذي يرغب في الاستفادة من لاعبيه أطول فترة ممكنة".

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على أن يخرج إبراهيم عادل جناح الفريق من معسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو.

وسيلعب إبراهيم عادل المباراة مع بيراميدز، ثم يعود لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويعد غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف أحد أبرز أسباب تمسك بيراميدز بوجود إبراهيم عادل في مواجهة الأهلي.

مصدر من بيراميدز قال لـFilGoal.com: "إبراهيم عادل سينضم لمعسكر بيراميدز يوم السبت ويسافر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد، وسيستمر في معسكر الفريق حتى مباراة الأهلي يوم 12 يوليو الجاري ثم يسافر بعدها مع بعثة المنتخب الأولمبي حسب الاتفاق".

وأتم "أي شيء يحدث عكس ما اتفقنا عليه لن نسكت".

فيما قال مصدر من المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com: "لا نعلم شيئا عن خروج إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي".

وشدد "جميع اللاعبين مستمرين في معسكرنا حتى 10 يوليو ولن يتخلف أي لاعب عن التواجد في المعسكر أو موعد السفر".

وكان منتظرا أن يسافر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، لكنه أعلن السفر يوم 10 يوليو.

وأعلن اتحاد الكرة تفاصيل معسكر منتخب مصر وموعد السفر لفرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل ثروت سويلم
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