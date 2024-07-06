علام: لا يوجد اتفاقات مع أي فريق حول لاعبي المنتخب الأولمبي

السبت، 06 يوليه 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جمال علام

شدد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أن الاتحاد لم يجري أي اتفاق مع الأندية حول لاعبي المنتخب الأولمبي.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال علام عبر قناة إم بي سي مصر: "لسنا طرفا في أي اتفاق مع الأندية والأهم بالنسبة لي هو المنتخب الأولمبي واتحاد الكرة حضر لكل الالتزامات حول المنتخب من جميع الجوانب، ولم يحدث أي اتفاق مع أي فريق ولم أتواصل مع أي فريق".

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وصرّح مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "إبراهيم عادل سينضم لمعسكر بيراميدز غدا السبت ويسافر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد، وسيستمر في معسكر الفريق حتى مباراة الأهلي يوم 12 يوليو الجاري ثم يسافر بعدها مع بعثة المنتخب الأولمبي حسب الاتفاق".

وأتم "أي شيء يحدث عكس ما اتفقنا عليه لن نسكت".

وقال مصدر من المنتخب الأولمبي لـ FilGoal.com: "لا نعلم شيئا عن خروج إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر الأولمبي".

وشدد "جميع اللاعبين مستمرين في معسكرنا حتى 10 يوليو ولن يتخلف أي لاعب عن التواجد في المعسكر أو موعد السفر".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على أن يخرج إبراهيم عادل جناح الفريق من معسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو.

وسيلعب إبراهيم عادل المباراة مع بيراميدز، ثم يعود لمعسكر المنتخب الأولمبي

ويعد غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف أحد أبرز أسباب تمسك بيراميدز بوجود إبراهيم عادل في مواجهة الأهلي.

وكان منتظرا أن يسافر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، لكنه أعلن السفر يوم 10 يوليو.

وسبق أن صرّح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم أشرف صبحي وزير الرياضة لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة لم يتطرق للحديث عن أي استثناءات تخص لاعبي منتخب مصر الأولمبي داخل المعسكر".

كما صرّح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لسنا مسؤولين عما يدور داخل معسكر منتخب مصر الأولمبي ومهمتنا توقفت عند وصول اللاعبين للمعسكر بدءا من الثالثة عصر اليوم الجمعة".

وشدد "خروج أو دخول لاعبين من معسكر منتخب مصر الأولمبي ليس مسؤولية رابطة الأندية بل اتحاد الكرة وقرار روجيرو ميكالي المدير الفني".

وأضاف "هدفنا الثاني من الاجتماعات أمس كان عدم تضرر مسابقة الدوري ومنع تأجيل المباريات رغبةَ من الجميع في إنهاء الموسم بموعده دون تأخير".

وأعلن ميكالي قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

منتخب مصر الأولمبي جمال علام
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