رضا سليم يكشف حقيقة العروض المقدمة له.. وموقفه من الاستمرار مع الأهلي

السبت، 06 يوليه 2024 - 01:08

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي - الداخلية

أوضح رضا سليم لاعب الأهلي حقيقة وصول عروض له للرحيل عن فريقه في الصيف الجاري.

وكشف موقع "البطولة" المغربي دخول الوداد في مفاوضات لضم وليد الكرتي من بيراميدز ورضا سليم من الأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال رضا سليم لاعب الأهلي لموقع "البطولة" المغربي: "بالفعل هناك عروض عديدة، لكن حاليا أنا لاعب للأهلي وتركيزي مُنصب على فريقي الذي قضيت معه موسما وحققت معه لقب دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "مسؤولو الأهلي وكولر يرفضون التخلي عن خدماتي في الوقت الراهن، وأنا بدوري لا زلت أملك طموحات مع هذا النادي لتحقيقها مستقبلا".

ويمتد تعاقد رضا سليم مع الأهلي لمدة 3 سنوات.

وأوضح التقرير ذاته أن اللاعبان رحبا بالعرض المغربي، ولكن المفاوضات تشهد صعوبات بسبب المقابل المادي ومن المقرر حسمها خلال الأيام المقبلة.

وانتقل رضا سليم من الجيش الملكي إلى الأهلي بداية الموسم الجاري ولعب 25 مباراة وسجل 5 أهداف.

الأهلي رضا سليم
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