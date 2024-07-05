يورو 2024 - الماكينة الأصغر على الإطلاق.. فيرتز يحقق رقما قياسيا بهدفه في إسبانيا
الجمعة، 05 يوليه 2024 - 21:16
كتب : FilGoal
حقق فلوريان فيرتز لاعب منتخب ألمانيا رقما قياسيا بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل في إسبانيا.
فلوريان فيرتز
النادي : باير ليفركوزن
ويواجه منتخب ألمانيا منافسه إسبانيا في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا وتشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكل فريق.
وسجل فيرتز هدف التعادل للماكينات في الدقيقة 89 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وأصبح فيرتز الذي يبلغ من العمر 21 عاما و63 يوما أصغر ألماني يسجل في بطولة أوروبية.
وساهم فيرتز في 40 هدفا ما بين الصناعة والتسجيل سواء مع منتخب ألمانيا أو باير ليفركوزن خلال الموسم الحالي.
video:1
وكان داني أولمو قد سجل هدف التقدم لإسبانيا من صناعة لامين جمال وكسر العديد من الأرقام القياسية (طالع التفاصيل).
نرشح لكم
يورو 2024 - ناجلسمان: كنا أفضل في الشوط الثاني أمام إسبانيا.. وكروس ألماني فريد يورو 2024 – مؤتمر دومفريس: ضجيج جماهير تركيا يمنحني دفعة.. ولا أفكر في البطاقات الصفراء يورو 2024 – مؤتمر كومان: هكذا سنواجه ضجيج جماهير تركيا.. وعدم قتل المباريات نقطة انتقاد يورو 2024 - أول 30 في التاريخ.. رقم قياسي جديد في جعبة رونالدو فوز على البرتغال يمنحه الانفراد التاريخي.. جريزمان يحطم رقما كبيرا مع فرنسا مباشر يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) فرنسا.. الوقت الإضافي النهاية يا كروس يورو 2024 – بصناعته ضد ألمانيا.. لامين جمال يواصل كسر عدة أرقام قياسية