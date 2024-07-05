يورو 2024 - الماكينة الأصغر على الإطلاق.. فيرتز يحقق رقما قياسيا بهدفه في إسبانيا

حقق فلوريان فيرتز لاعب منتخب ألمانيا رقما قياسيا بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل في إسبانيا.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه إسبانيا في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا وتشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكل فريق.

وسجل فيرتز هدف التعادل للماكينات في الدقيقة 89 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح فيرتز الذي يبلغ من العمر 21 عاما و63 يوما أصغر ألماني يسجل في بطولة أوروبية.

وساهم فيرتز في 40 هدفا ما بين الصناعة والتسجيل سواء مع منتخب ألمانيا أو باير ليفركوزن خلال الموسم الحالي.

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وكان داني أولمو قد سجل هدف التقدم لإسبانيا من صناعة لامين جمال وكسر العديد من الأرقام القياسية (طالع التفاصيل).