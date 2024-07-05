يورو 2024 – بصناعته ضد ألمانيا.. لامين جمال يواصل كسر عدة أرقام قياسية

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا - ألمانيا

واصل لامين جمال لاعب منتخب إسبانيا كسر عدة أرقام قياسية بعد صناعته هدف بلاده ضد ألمانيا.

ويواجه منتخب إسبانيا منافسه ألمانيا في المباراة التي تجمعهما في دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وأصبح لامين جمال البالغ من العمر 16 عاما أول من يصنع 3 أهداف في بطولة دولية واحدة وذلك بصناعته هدف أولمو في ألمانيا.

وصنع جمال أهدافه ضد كل من كرواتيا وجورجيا وألمانيا.

لا يوجد أي لاعب إسباني منذ عام 1966 صنع عدد أهداف أكثر من جمال في بطولة دولية واحدة.

ويعتبر جمال رابع لاعب إسباني يصنع 3 أهداف في نفس النسخة من بطولة أوروبية بعد سيسك فابريجاس في 2008 وديفيد سيلفا في 2012، وداني أولمو في 2021.

لامين جمال أول مراهق يصنع 3 أهداف أو أكثر في بطولة أوروبية أو في كأس العالم.

وتمكن داني أولمو من تسجيل رقم قياسي، إذ هناك فقط 3 لاعبين سجلوا مرتين عندما لعبوا مباراة كبدلاء في بطولة دولية مع إسبانيا، وذلك ما حققه أولمو بهدفه في ألمانيا.

وتمكن فيرناندو مورينتس من تحقيق ذلك في 2002، وألفارو موراتا في 2022، والآن أولمو في 2024.

لكن أولمو أول من فعلها في بطولة يورو.

إسبانيا ألمانيا يورو 2024 لامين جمال داني أولمو
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