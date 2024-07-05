النجوم يكشف ما دار في اجتماعه مع اتحاد الكرة بشأن بيراميدز.. و"سبع مستحيلات"

وصف نادي النجوم ردود اجتماع رئيسه محمد الطويلة مع مسؤولي اتحاد بـ "سبع مستحيلات" في ظل مطالباتهم بإيقاف تراخيص نادي بيراميدز عن المشاركة الإفريقية للموسم المقبل لعدم سداد مديونية النجوم.

وسبق أن أصدر نادي النجوم بيانا رسميا ضد القرار السلبي -حسب وصفه- للاتحاد المصري بمجاملة نادي بيراميدز ومحاولة تمكينه بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية. (طالع التفاصيل)

وذلك بسبب عدم حصول نادي النجوم على باقي مستحقات صفقة انتقال محمود صابر من صفوفه إلى بيراميدز.

وجاء بيان النجوم

"أصدر نادي النجوم لكرة القدم بياناً رسمياً وذلك اجتماع محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حول طلبات النادي بإيقاف ترخيص نادي بيراميدز للمشاركة الإفريقية لعدم سداد مديونية نادي النجوم.

حيث نص البيان على أنه بعد سلسلة من الخطابات المُرسلة من نادي النجوم الى اتحاد الكرة والتي يطالب فيها بإيقاف ترخيص نادي بيراميدز للمشاركة الإفريقية لعدم سداد مديونية نادي النجوم، وكان آخر هذه الخطاب قد أخطر فيه نادي النجوم الإتحاد بقدوم رئيسه الى مقر الإتحاد يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 للحصول رسمياً على رد الإتحاد على تلك الخطابات التي لم يرد عليها.

وبالفعل توجه رئيس النادي الى مكتب رئيس الاتحاد، وعلى مدار خمس ساعات كاملة حضر خلالها رئيس الإتحاد وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمستشار القانوني ورئيس لجنة التراخيص باتحاد الكرة.

وللأسف فإن هذا اللقاء لم يستطع نادي النجوم الحصول على المستندات والتي يُمكنه من خلالها تأكيد أحقيته في طلب إيقاف ترخيص نادي بيراميدز الإفريقية.

ومع كل مستند طلب نادي النجوم الحصول عليه، كان الرد دائماً من الاتحاد بأنه من المستحيل تسليمنا هذا المستند، حتى وصلت مستحيلات الرد الى "سبع مستحيلات"، وذلك على النحو التالي:

فحين طلبنا رد مكتوب على خطاباتنا الخمس مجتمعة، وكان الجواب استحالة تلبية هذه الرغبة. وعندما طلبنا مجرد الرد حتى على خطاب واحد فقط من الخمس خطابات وهو آخر خطاب أرسل للاتحاد، فكان الرد أيضاً مستحيل تسليمنا هذا الرد. طلبنا صورة من قرار لجنة الاستئناف موضحاً به تاريخ إصدار القرار الخاص بحقوق نادي النجوم حيث أن هذا التاريخ هو المقياس بأحقية نادي النجوم في طلب إيقاف الترخيص، وللأسف فإن اعتماد مجلس إدارة الإتحاد للقرار لم يُذكر فيه تاريخ إصدار اللجنة له وهو أمر يدعو للريبة، فكان الرد المعتاد استحالة إعطائنا هذا الخطاب. ثم طلبنا الاطلاع على سجل الصادر والوارد من السكرتارية العامة للاتحاد لتبيان التاريخ الحقيقي الذي قدم فيه نادي بيراميدز تظلمه على قرار لجنة شئون اللاعبين بتاريخ 22 يونيو 2023 والخاص باستحقاق نادي النجوم مديونية ضد نادي بيراميدز، فكان الإجابة أيضاً مستحيل تلبية هذه الرغبة. طلبنا الاطلاع من نفس السجلات على تاريخ وموعد استلام سكرتارية الإتحاد قرار رئيس لجنة الاستئناف الخاص بقرار رفض موضوع الاستئناف المقدم من نادي بيراميدز، وكان الرد أيضاً استحالة تلبية طلبنا. طلبنا صورة عن أي إخطار أرسلته لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لنادي النجوم يُطلعه فيه أن نادي بيراميدز قام بالاستئناف على قرار اللجنة أو توضيح حيثيات وأسباب هذا الاستئناف كحق أصيل لنادي النجوم للرد عليها، ولكن نفس الرد باستحالة تسليمنا هذا الطلب رسمياً. طلبنا صورة من رد الاتحاد على استفسارات رئيس هيئة التراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حول شكوى نادي النجوم الخاصة بوجود مديونية على نادي بيراميدز، وكان الرد أيضاً استحالة إعطائنا هذا الرد.

لتكتمل بذلك سلسلة المستحيلات السبع التي فرضها الاتحاد علينا شفوياً بزعم ألا يوجد مسؤول له حق التوقيع على هذه الطلبات بعد أن غادر المدير التنفيذي مبنى الاتحاد بزعم ارتباطات أخرى لديه خارج اتحاد الكرة.

وبناءً على ما جاء بعالية، فإن نادي النجوم قد ترسخت لديه قناعة كاملة بعدم قانونية حصول نادي بيراميدز على الترخيص للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم تسليمنا مستند واحد من الاتحاد من تلك المطالبات المشار إليها.

وأن الاتحاد قد عقد العزم على مخالفة اللوائح بشكل واضح بعدم تمكيننا من المستندات المطلوبة، ولم يُصبح لدينا بعد هذه المقابلة غير انتظار قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإعلان القرار النهائي للتراخيص، وعلى أثرها يُمكن لنادي النجوم اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) طبقاً للقرار النهائي الذي ستصدره لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في نهاية اليوم الموافق 5 يوليو 2024 وهو أخر يوم عمل للمدة الممنوحة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمام الأندية لتقديم المستندات والرد عليها".

وسبق أن كشف محمود عابدين رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم: "المديونية مثبتة على بيراميدز ولكنها ليست نافذة قبل 31 مارس وبالتالي منحناه الترخيص، ولكنها ستؤثر على مشاركته في الموسم الذي يليه إذا لم ينتهِ منها".

اللاعب البالغ 22 عاما أعير من النجوم لبيراميدز في موسم 2020-21 وانضم للفريق بشكل نهائي الموسم التالي.

وقضى صابر النصف الأول من الموسم الجاري معارا لزد وعاد لبيراميدز مجددا.

ويعد صابر من عناصر منتخب مصر الأولمبي الأساسية التي تأهلت لأولمبياد باريس 2024، ويتواجد في القائمة النهائية.

وخاض صابر مع الأندية خلال مسيرته الاحترافية 66 مباراة سجل 7 وصنع 12 في جميع المسابقات.