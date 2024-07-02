"تحايل اتحاد الكرة لمجاملة بيراميدز".. النجوم يطالب كاف بوقف الرخصة

أصدر نادي النجوم بيانا رسميا ضد القرار السلبي -حسب وصفه- للاتحاد المصري بمجاملة نادي بيراميدز ومحاولة تمكينه بالحصول على رخصة المشاركة بالبطولة الإفريقية.

وكان النجوم أعلن قبل أسبوعين تقدمه بشكوى ضد بيراميدز لدى اتحاد الكرة بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة من انتقال محمود صابر والتي تعود إلى 22 يونيو 2023.

وحصل نادي بيراميدز على رخصة المشاركة في البطولات القارية فيما أسماه بيان النجوم بمراوغات من اتحاد الكرة المصري للتحايل على اللوائح ومجاملة بيراميدز.

وتقدم النجوم بصفة عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لوقف منح الرخصة لنادي بيراميدز.

وجاء بيان النجوم كالآتي:

"إعتراض نادي النجوم قائم على أن نادي بيراميدز قد إتبع إجراءات التظلم أمام لجنة غير مختصة ، وكان ينبغى أن يكون التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) طبقاً للوائح النظام الأساسي للإتحاد.

وبالرغم من الماطلة في تفعيل القرار مُنذ صدوره بتاريخ 22 يونيو 2023 (أي ما يعادل 370 يوماً) ، إلا أن الإتحاد قد إستمر في مجاملة نادي بيراميدز بإصدار القرار بتاريخ 27 يونيو 2024 وقام بتسليمه لنادي النجوم بتاريخ 1 يوليو 2024 بغرض تمكين نادي بيراميدز بالحصول على الرخصة دون وجه حق من خلال الممطالة وكسب الوقت حتى يضيع حق نادي النجوم في مطلبه العادل بوقف رخصة نادي بيراميدز من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).

ومع إفتراض حسن النية من الإتحاد بقبول تظلم نادي بيراميدز أمام جهة غير مختصة (لجنة التظلمات بإتحاد الكرة) فإنه وبكل تأكيد قد خالف إجراءات التظلم من حيث :

- الحد الزمني المتاح للتظلم بعد صدور القرار

- سداد قيمة التظلم بإيصال رسمي بتاريخ تقديم التظلم

- إخطار نادي النجوم بما يُفيد أن نادي بيراميدز قد قدم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين (وهذا لم يحدث)

- إخطار نادي النجوم بأسباب التظلم للرد عليها (وهذا لم يحدث)

- وأن القرار الصادر بتاريخ 27. يونيو 2024 لم يتم فيه ذكر تاريخ التظلم أو تاريخ إصدار القرار من لجنة التظلمات

ونادي النجوم إذ يُعرب عن شديد أسفه لما أقدم عليه إتحاد الكرة المصري بتلك المراوغات بالتحايل على اللوائح لمجاملة نادي بيراميدز لإكتساب الوقت وتعطيل صدور القرار لنادي النجوم لحين حصول نادي بيراميدز على رخصة المشاركة في البطولة الإفريقية.

وبالإشارة الى المستجدات التي من خلالها أقدم الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بمد مهلة إستكمال مستندات الحصول على الرخصة الى يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024 ، فإن نادي النجوم سيتقدم بصفة عاجلة لإتحاد الكرة المصري وهيئة منح التراخيص بالإتحاد لوقف منح الرخصة لنادي بيراميدز على خلفية أنه مدين لنادي النجوم منذ تاريخ 22 يونيو 2023 مع ضرورة عرض وتقديم المستندات الدالة على سلامة الإجراءات لهيئة منح التراخيص بإتحاد الكرة المصري قبل مخاطبته للجنة التراخيص بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) وقبل إنتهاء فترة التمديد المشار إليها.

كما أننا نؤكد على الإتحاد بضرورة تسليمنا صورة من تلك المستندات التي تقدم بها نادي بيراميدز عند تقديم التظلم وهي "الحد الزمني المتاح للتظلم بعد صدور قرار لجنة شئون اللاعبين - ومستند سداد قيمة التظلم بإيصال رسمي بتاريخ تقديم التظلم - ومستند مراسلة نادي النجوم بما يُفيد أن نادي بيراميدز قد تظلم من قرار لجنة شئون اللاعبين - وأسباب التظلم - وتاريخ إصدار القرار من لجنة التظلمات".

ونادي النجوم يؤكد على إن عدم إلتزام الإتحاد بتقديم هذه المستندات لمسئولي هيئة منح التراخيص بالإتحاد وكذلك تسليم نادي النجوم نسخة منها سيُعد وثيقة إدانه للإتحاد تُمكن نادي النجوم الرجوع إليها في حال القيام بالتظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS).

وحرصاً من نادي النجوم على عدم حدوث ذلك فإننا نطلب فوراً عقد إجتماع في مبنى الإتحاد بحضور كلاً من المدير التنفيذي للإتحاد ومدير هيئة التراخيص بالإتحاد ومسئول الموافقة على قرار منح الرخصة بالإتحاد الإدارة القانونية لنادي النجوم لمناقشة ما تم الإشارة إليه قبل الشروع في إرسال موافقة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)".