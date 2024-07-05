دياب يوضح لـ في الجول حقيقة تدخل الرابطة في تحركات اللاعبين بمعسكر المنتخب الأولمبي

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية حقيقة التدخل في دخول وخروج اللاعبين من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

ويبدأ معسكر منتخب مصر الأولمبي اليوم استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "لسنا مسؤولين عما يدور داخل معسكر منتخب مصر الأولمبي ومهمتنا توقفت عند وصول اللاعبين للمعسكر بدءا من الثالثة عصر اليوم الجمعة".

وشدد "خروج أو دخول لاعبين من معسكر منتخب مصر الأولمبي ليس مسؤولية رابطة الأندية بل اتحاد الكرة وقرار روجيرو ميكالي المدير الفني".

وأضاف "هدفنا الثاني من الاجتماعات أمس كان عدم تضرر مسابقة الدوري ومنع تأجيل المباريات رغبةَ من الجميع في إنهاء الموسم بموعده دون تأخير".

وأعلن ميكالي قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم أشرف صبحي وزير الرياضة لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة لم يتطرق للحديث عن أي استثناءات تخص لاعبي منتخب مصر الأولمبي داخل المعسكر".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على أن يخرج إبراهيم عادل جناح الفريق من معسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو.

وسيلعب إبراهيم عادل المباراة مع بيراميدز، ثم يعود لمعسكر المنتخب الأولمبي.