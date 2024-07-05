دياب يوضح لـ في الجول حقيقة تدخل الرابطة في تحركات اللاعبين بمعسكر المنتخب الأولمبي

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 17:44

كتب : أحمد الخولي

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية حقيقة التدخل في دخول وخروج اللاعبين من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

ويبدأ معسكر منتخب مصر الأولمبي اليوم استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال دياب لـ FilGoal.com: "لسنا مسؤولين عما يدور داخل معسكر منتخب مصر الأولمبي ومهمتنا توقفت عند وصول اللاعبين للمعسكر بدءا من الثالثة عصر اليوم الجمعة".

أخبار متعلقة:
سويلم: رابطة الأندية تدعم الأندية للحصول على رخصة المشاركة الإفريقية عضو اتحاد الكرة: سيتم إحالة شكوى بيراميدز ضد الرابطة للجنة الاستئناف البنك الأهلي لـ في الجول: أرسلنا خطابا لرابطة الأندية بعد تأجيل مباراة سموحة.. أين تكافؤ الفرص؟ فرج عامر: أوافق على قرار رابطة الأندية بشأن مباراة بيراميدز لمصلحة الكرة المصرية

وشدد "خروج أو دخول لاعبين من معسكر منتخب مصر الأولمبي ليس مسؤولية رابطة الأندية بل اتحاد الكرة وقرار روجيرو ميكالي المدير الفني".

وأضاف "هدفنا الثاني من الاجتماعات أمس كان عدم تضرر مسابقة الدوري ومنع تأجيل المباريات رغبةَ من الجميع في إنهاء الموسم بموعده دون تأخير".

وأعلن ميكالي قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم أشرف صبحي وزير الرياضة لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة لم يتطرق للحديث عن أي استثناءات تخص لاعبي منتخب مصر الأولمبي داخل المعسكر".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على أن يخرج إبراهيم عادل جناح الفريق من معسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو.

وسيلعب إبراهيم عادل المباراة مع بيراميدز، ثم يعود لمعسكر المنتخب الأولمبي.

أحمد دياب رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي
نرشح لكم
النجوم يكشف ما دار في اجتماعه مع اتحاد الكرة بشأن بيراميدز.. و"سبع مستحيلات" النظام البلجيكي ليس كافيا.. موسم استثنائي جديد ينتظر الكرة المصرية و11 بطولة تنتظر الأهلي سالم: نطالب بمحاسبة الإدارة السابقة لـ الزمالك.. ولو طُلب إرسال كل فريقنا للمنتخب الأولمبي سنفعل أحمد ساري يوضح سبب خروج هاني الطامي مبكرا ضد طلائع الجيش بسيوني يكشف أسباب تراجع نتائج طلائع الجيش.. والأهداف التي حققها رئيس لجنة التراخيص: لذلك حصل الزمالك على الرخصة الإفريقية.. ويتم تطبيق النظام على الدوري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة
أخر الأخبار
مباشر يورو 2024 - إسبانيا (0)-(0) ألمانيا.. تسديدة أولى 11 دقيقة | ألمانيا 2024
النجوم يكشف ما دار في اجتماعه مع اتحاد الكرة بشأن بيراميدز.. و"سبع مستحيلات" 15 دقيقة | الدوري المصري
مواهب لا تنتهي.. رومانو: تشيلسي يتفق مع بازل لضم موهبة البرتغال 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: أرسنال يتفق مع كالافيوري على عقده ولكن 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يورو 2024 – لا تغييرات في إسبانيا.. وساني وتاه أساسيان مع ألمانيا ساعة | ألمانيا 2024
دياب يوضح لـ في الجول حقيقة تدخل الرابطة في تحركات اللاعبين بمعسكر المنتخب الأولمبي ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة – إلى نصف النهائي بإقصاء الوصيف.. مصر تفوز على قطر في كأس التحدي العالمي ساعة | كرة طائرة
مصدر من مودرن سبورت لـ في الجول: حصلنا على توقيع كريم الديب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها