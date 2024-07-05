بعد الاعتداء على الحكم محمد معروف.. 3 عقوبات من كاف على أبو سليم ونهضة بركان

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 16:41

كتب : أحمد الخولي

محمد معروف

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة ثلاث عقوبات على لاعبي أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي بعد الاعتداء على الحكم المصري محمد معروف.

والتقى الفريقان في إياب ربع نهائي الكونفدرالية والتي شهدت الاعتداء على معروف في المباراة التي انتهت بفوز قاتل لنهضة بركان في المغرب بثلاثة أهداف لهدفين ليتأهل إلى نصف النهائي.

وجات العقوبات كالتالي:

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- إيقاف حسام العباني لاعب ابو سليم الليبي 8 مباريات وتغريمه 15 ألف دولار.

- إيقاف مصدق العمامي لاعب أبو سليم 4 مباريات لتوجيه السباب للحكم.

- إيقاف عمر العرجون لاعب نهضة بركان 4 مباريات للاعتراض ودفع الحكم.

ماذا حدث؟

كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لكل فريق بعد التعادل ذهابا بدون أهداف، وهي نتيجة من شأنها الصعود بأبو سليم لنصف النهائي.

سجل نهضة بركان هدفا في الوقت المحتسب بدل من الضائع تم إلغائه بداعي التسلل وعقب عودة معروف لتقنية الفيديو ليعترض عليه لاعبي الفريق المغربي.

احتسب معروف 10 دقائق وقت بدل من الضائع وحينها سجل نهضة بركان هدفا ليخطف الانتصار والتأهل.

بعدها اعتدى على معروف لاعبي أبو سليم.

محمد معروف أبو سليم نهضة بركان الكونفدرالية
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