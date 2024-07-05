بسبب أحداث الكونفدرالية.. كاف يغرم الزمالك ويمنعه من حضور الجماهير 4 مباريات

غرم الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" الزمالك 200 ألف دولار على خلفية الأحداث التي وقعت أثناء مراسم تسليم كأس الكونفدرالية عقب المباراة النهائية ضد نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة.

وإلى جانب غرامة الزمالك تم منعه من حضور الجماهير أربع مباريات، بينهم مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

ومن حق الزمالك الاستئناف على العقوبة خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام.

وكان كاف أعلن في شهر مايو الماضي تحويل الأحداث إلى اللجان المختصة للبت فيما حدث.

وقال كاف آنذاك في بيانه: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الانتهاكات الأمنية وتصرفات الجماهير غير المقبولة أثناء وبعد إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان الذي أقيم في القاهرة".

وأضاف "قرر الاتحاد الإفريقي تحويل القضية إلى الجهات المعنية واللجان المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، بشأن ما حدث وسلوك نادي الزمالك المصري ولاعبيه ومسؤوليه وأي طرف آخر أثناء المباراة وبعدها".

وفاز الزمالك باللقب للمرة الثانية بعد 2019 والذي حققه أيضا على حساب نهضة بركان.