المدير الرياضي لـ ليفربول يتحدث عن تجديد تعاقد صلاح وفان دايك

اكتفى ريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول بكلمتي أمور خاصة لتعليقه على تجديد تعاقد لاعبي فريقه محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وتنتهي عقود صلاح مع ليفربول وفان دايك إلى جانب ترينت ألكسندر أرنولد بنهاية الموسم المقبل.

وسُئل المدير الرياضي للنادي الإنجليزي حيال تجديد تعاقدي صلاح وفان دايك وأجاب "هذه أمور خاصة".

واستدرك "إن المخاوف الوحيدة التي لدينا [اللاعبون الذين لديهم عقود لمدة عام واحد] هي الالتزام الكامل من اللاعبين بالأسباب، نحن مقتنعون أن هذا هو الحال".

وعن سوق الانتقالات قال: "يجب أن نتحسن وأن نطور ملاعب التدريب أولا، لكن بما إن سوق الانتقالات مفتوح فسنحاول أن نكون استغلاليين قدر الإمكان".

أما عن عدم ضم ليفربول للاعبين جدد حتى الآن برر هيوز "من الصعب في ظل وجود بطولات كبرى مثل كأس العالم أو اليورو أو كوبا أمريكا والأولمبياد في الصيف".

ويؤمن المدير الرياضي لليفربول أن شهر يوليو سيكون هادئا فيما ستبدأ الانتقالات بقوة في أغسطس بعد نهاية البطولات الصيفية.