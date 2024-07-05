كاف يعلن تغريم صامويل إيتو بسبب انتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تغريم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني

وكان إيتو يواجه اتهامات بالتلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة.

وقررت لجنة الانضباط أنه في الوقت الحالي، لا يوجد دليل كافٍ لإدانة صامويل إيتو فيلس بتهمة التلاعب بنتائج المباريات.

ومع ذلك قرر كاف تغرم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني 200 ألف دولار بسبب توقيع عقد سفير علامة تجارية لأحد شركات المراهنات مقابل مكافأة لأنه انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في أغسطس 2023، التحقيق مع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني بسبب مزاعم حول سلوك غير لائق صدر منه.

وجاء بيان كاف كالتالي:

"تلقى كاف بيانات مكتوبة من أصحاب المصالح في كرة القدم الكاميرونية للنظر والتحقيق في سلوك غير لائق مزعوم صدر من قبل صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني.

ينظر كاف في تلك الطلبات بناء على قوانين ولوائح الاتحاد.

وفي حين أن الادعاءات خطيرة للوهلة الأولى لكن يُفترض إن إيتو بريء إلى أن ترى هيئة قضائية خلاف ذلك.

لن يصدر كاف أي إعلان آخر أثناء استمرار التحقيقات وسيصدر بيانا رسميا مع نهايتها".

ولم يشر كاف إلى طبيعة السلوك غير اللائق الذي صدر من لاعب برشلونة وإنتر ميلان ومنتخب الكاميرون السابق.

وتولى إيتو رئاسة الاتحاد الكاميروني في 11 ديسمبر من عام 2021.