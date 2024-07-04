الانتصارات مازالت غائبة.. طلائع الجيش والاتحاد يتعادلان سلبيا

الخميس، 04 يوليه 2024 - 21:03

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - الاتحاد

مازال يبحث فريقا الاتحاد وطلائع الجيش عن استعادة الانتصارات الغائبة في مسابقة الدوري.

وتعادل طلائع الجيش أمام الاتحاد سلبيا بدون أهدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من المسابقة.

التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 38 في المركز العاشر بجدول الدوري.

أخبار متعلقة:
المساهمة الثنائية الثالثة.. وسام أبو علي يهز شباك الداخلية مرتين في الشوط الأول مؤتمر مبابي: كريستيانو أسطورة ولكننا لن نسقط في فخه تفوق على أفضل مواسمه محليا.. إمام عاشور يسجل ثنائية ضد الداخلية في الدوري الرياضية السعودية: الخلود في مفاوضات جادة مع النني

فيما وصل رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 35 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

الاتحاد فشل في تحقيق الانتصار بمسابقة الدوري للمباراة السابعة على التوالي، إذ حقق أخر انتصاراته على المقاولون العرب بهدف دون رد يوم 11 مايو.

أما طلائع الجيش فشل في تحقيق الانتصار للمرة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري.

وصف المباراة

بدأ طلائع الجيش المباراة بضغط هجومي على مرمى الاتحاد السكندري بحثا عن تسجيل الهدف الأول

وأهدر يسري وحيد الفرصة الأولى بعد ضربة رأسية علت مرمى المهدي سليمان حارس الطلائع.

وسجل محمد حمدي زكي هدف التقدم لنادي طلائع الجيش لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسدد كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد تسديدة صاروخية لكنها مرت بجوار المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد تدخل قوي من هشام صلاح مدافع الاتحاد لكنه ألغاها مجددا بداعي وجود تسللل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وواصل طلائع الجيش محاولاته على مرمى الاتحاد بحثا عن تحقيق النقاط الثلاث ولكن دون جدوى.

طلائع الجيش الاتحاد السكندري
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة رسالة النني الأولى بعد إعلان انضمامه للمنتخب الأولمبي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة مدير المنتخب الأولمبي لـ في الجول: لم نحدد الرباعي الاحتياطي لهذا السبب كولر يقترب من رقم جوزيه.. أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري مرازيق: حاولنا خطف نقطة من الأهلي ولكن.. ولا يوجد مستحيل في الكرة مؤتمر كولر: لماذا أعطي لاعب متكاسل الفرصة؟ وهذا موعد عودة كهربا للمران رباعية جديدة والـ 11 تواليا.. الأهلي ينتصر على الداخلية بثنائيتي إمام ووسام
أخر الأخبار
مؤتمر ناجلسمان: كروس سيخوض المزيد من المباريات.. ولامين جمال لاعب مميز ولكن 11 دقيقة | ألمانيا 2024
منافس مصر - مدرب موريتانيا: مجموعة تصفيات إفريقيا 2025 معقدة للغاية 21 دقيقة | منتخب مصر
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي.. والقناة الناقلة 37 دقيقة | الدوري المصري
رسالة النني الأولى بعد إعلان انضمامه للمنتخب الأولمبي 42 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. والقناة الناقلة 42 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب إسبانيا: فكرنا في ربط حذائي كروس لإيقافه.. وسنرد على هجوم ألمانيا من البداية 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير المنتخب الأولمبي لـ في الجول: لم نحدد الرباعي الاحتياطي لهذا السبب ساعة | منتخب مصر
كولر يقترب من رقم جوزيه.. أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها