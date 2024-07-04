الانتصارات مازالت غائبة.. طلائع الجيش والاتحاد يتعادلان سلبيا

مازال يبحث فريقا الاتحاد وطلائع الجيش عن استعادة الانتصارات الغائبة في مسابقة الدوري.

وتعادل طلائع الجيش أمام الاتحاد سلبيا بدون أهدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من المسابقة.

التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 38 في المركز العاشر بجدول الدوري.

فيما وصل رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 35 في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

الاتحاد فشل في تحقيق الانتصار بمسابقة الدوري للمباراة السابعة على التوالي، إذ حقق أخر انتصاراته على المقاولون العرب بهدف دون رد يوم 11 مايو.

أما طلائع الجيش فشل في تحقيق الانتصار للمرة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري.

وصف المباراة

بدأ طلائع الجيش المباراة بضغط هجومي على مرمى الاتحاد السكندري بحثا عن تسجيل الهدف الأول

وأهدر يسري وحيد الفرصة الأولى بعد ضربة رأسية علت مرمى المهدي سليمان حارس الطلائع.

وسجل محمد حمدي زكي هدف التقدم لنادي طلائع الجيش لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسدد كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد تسديدة صاروخية لكنها مرت بجوار المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش بعد تدخل قوي من هشام صلاح مدافع الاتحاد لكنه ألغاها مجددا بداعي وجود تسللل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وواصل طلائع الجيش محاولاته على مرمى الاتحاد بحثا عن تحقيق النقاط الثلاث ولكن دون جدوى.