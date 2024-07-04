وكيل بوطيب يوضح لـ في الجول تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الزمالك.. ودور عبد الواحد

أوضح محمد عزيز وكيل خالد بوطيب تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الزمالك لحل أزمة القيد والحصول على الرخصة القارية.

خالد بوطيب النادي : نادي باو الزمالك

وأعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في وقت سابق نهاية أزمة الحصول على الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الإفريقيةبعد حل مشكلة مستحقات خالد بوطيب المتأخرة بعد فسخ تعاقده. (طالع التفاصيل)

وقال عزيز لـ FilGoal.com: "بدأنا مفاوضات مكثفة مع الزمالك منذ أسبوع مع مسؤوليه برئاسة حسين لبيب رئيس النادي وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة وعبد الواحد السيد مدير الكرة وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين".

وأضاف "توصلنا لاتفاق بالحصول على مليون يورو وتقسيط باقي المبلغ لمدة عام".

وأكمل "أشكر مسؤولي الزمالك وخاصة عبد الواحد السيد على دورهم في إقناع بوطيب بالوصول لهذه الصيغة لإنهاء الأزمة، وكذلك أحمد إبراهيم على الجهد المبذول".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد منح لنادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو الجاري لتسوية أموره والحصول على الرخصة الإفريقية.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية: "بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية في وقت قياسي، نجح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في إتمام الاتفاق مع خالد بوطيب".

وتابع "في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الإفريقية من كاف اليوم".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك قد توصل لحل مع خالد بوطيب على اتفاق بشأن الحصول على 50% من مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو مع تقسيط المبلغ المتبقي على 6 أشهر من أجل فك إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا، ولكن كانت قضية مستحقات خالد بوطيب المشكلة الأكبر لمجلس إداراته.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من إيقاف القيد بسبب مستحقات مالية لخالد بوطيب لاعبه السابق البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

الزمالك مطالب أيضا بسداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي جوزفالدو فيريرا مدربه السابق بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.