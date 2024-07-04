بعد مفاوضات شاقة.. الزمالك يعلن نهاية أزمة بوطيب وانتظار الرخصة الإفريقية

الخميس، 04 يوليه 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

فرحة حسين لبيب رئيس الزمالك بالفوز بالكونفدرالية

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك نهاية أزمة الحصول على الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الإفريقية.

ويأتي ذلك بعد حل مشكلة مستحقات خالد بوطيب المتأخرة بعد فسخ تعاقده.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد منح لنادي الزمالك مهلة حتى 5 يوليو الجاري لتسوية أموره والحصول على الرخصة الإفريقية.

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وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية: "بعد مفاوضات شاقة ومجهودات مضنية في وقت قياسي، نجح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في إتمام الاتفاق مع خالد بوطيب".

وتابع "في انتظار استلام الرخصة الخاصة بالاشتراك في المسابقات الإفريقية من كاف اليوم".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك قد توصل لحل مع خالد بوطيب على اتفاق بشأن الحصول على 50% من مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو مع تقسيط المبلغ المتبقي على 6 أشهر من أجل فك إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا، ولكن كانت قضية مستحقات خالد بوطيب المشكلة الأكبر لمجلس إداراته.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من إيقاف القيد بسبب مستحقات مالية لخالد بوطيب لاعبه السابق البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

الزمالك مطالب أيضا بسداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس مساعدي جوزفالدو فيريرا مدربه السابق بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

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