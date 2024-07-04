متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 19:34

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وأحمد دياب وجمال علام وروجيرو ميكالي

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم أشرف صبحي وزير الرياضة أبرز ما دار في اجتماع المسؤولين لحل أزمة منتخب مصر الأولمبي.

وأعلن FilGoal.com في وقت سابق قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال الشاذلي في تصريحات لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة اجتمع مع كل من أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وجمال علام رئيس الاتحاد المصري وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والهدف من الاجتماع كان توفير الدعم والمساندة لمنتخب مصر الأولمبي دون الإضرار بالأندية ومنظومة الكرة المصرية".

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وأضاف "استعرض المسؤولون ما يخص مسابقة الدوري المصري في ظل التعاقدات والرعاة وحقوق البث، وكذلك المنافسة".

وأكمل "تم التأكيد على أن منتخب مصر الأولمبي يمثل البلاد في محفل عالمي، ولابد من إيجاد توافق لتفادي حدوث أي مشكلة لأي طرف من الأطراف".

وأوضح "تواصلنا مع الأهلي وبيراميدز وتم توضيح الموقف كاملا، ومسؤولو الفريقين كانوا على مستوى المسؤولية وتعاهدوا على ترك لاعبيهم للمنتخب الذي اختارهم الجهاز الفني".

وأردف "كما تم استطلاع رأي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي واكتفى بضم محمد النني وأحمد سيد زيزو فوق السن".

يتواجد محمد النني وأحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة منتخب مصر المشاركة في منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس. (طالع القائمة حسبما كشفها FilGoal.com)

وشدد "أشرف صبحي وزير الرياضة لم يتطرق للحديث عن أي استثناءات تخص لاعبي منتخب مصر الأولمبي داخل المعسكر".

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم على أن يخرج إبراهيم عادل جناح الفريق من معسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو.

وسيلعب إبراهيم عادل المباراة مع بيراميدز، ثم يعود لمعسكر المنتخب الأولمبي.

وأتم "الوزير احترم وشكر الناديين على تحمل مسؤوليتهم الوطنية".

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم لأولمبياد باريس، رفقة منتخبات الدومينيكان، وأوزبكستان، وإسبانيا.

أشرف صبحي منتخب مصر الأولمبي الأهلي بيراميدز
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