خبر في الجول – النني وزيزو وبلال ضمن 22 لاعبا بقائمة المنتخب في أولمبياد باريس

يتواجد محمد النني وأحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة منتخب مصر المشاركة في منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس.

سيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قائمة منتخب مصر لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

روجيرو ميكالي المدرب البرازلي للمنتخب، اختار لاعبين فقط فوق السن، هما محمد النني وأحمد سيد "زيزو".

وضمت القائمة ثلاثة حراس، هم حمزة علاء حارس الأهلي، وعلي الجابري حارس سيراميكا كليوباترا، ومحمد سيحا حارس المقاولون العرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي المكونة من 22 لاعبا في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم لأولمبياد باريس، رفقة منتخبات الدومينيكان، وأوزبكستان، وإسبانيا.