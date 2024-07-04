خبر في الجول – النني وزيزو وبلال ضمن 22 لاعبا بقائمة المنتخب في أولمبياد باريس

الخميس، 04 يوليه 2024 - 17:58

كتب : بسام أبو بكر أحمد الخولي

شعار منتخب مصر - بيان

يتواجد محمد النني وأحمد سيد "زيزو" على رأس قائمة منتخب مصر المشاركة في منافسات كرة القدم لأولمبياد باريس.

سيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن قائمة منتخب مصر لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

روجيرو ميكالي المدرب البرازلي للمنتخب، اختار لاعبين فقط فوق السن، هما محمد النني وأحمد سيد "زيزو".

أخبار متعلقة:
"لا تأجيل للدوري".. أحمد دياب يكشف لـ في الجول كواليس حل أزمة المنتخب الأولمبي أزمة المنتخب الأولمبي - إرسال جزء من القائمة وغرامة.. واجتماع حاسم من وزير الرياضة منافس مصر - لاعب روما يزين قائمة منتخب أوزبكستان في أولمبياد باريس بيراميدز: لن نتأخر على المنتخب الأولمبي ولكن.. وهذا سبب المشكلة الحالية

وضمت القائمة ثلاثة حراس، هم حمزة علاء حارس الأهلي، وعلي الجابري حارس سيراميكا كليوباترا، ومحمد سيحا حارس المقاولون العرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي المكونة من 22 لاعبا في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم لأولمبياد باريس، رفقة منتخبات الدومينيكان، وأوزبكستان، وإسبانيا.

باريس 2024 منتخب مصر محمد النني أحمد سيد "زيزو"
نرشح لكم
باريس 2024 - كما انفرد في الجول.. ثنائي فقط فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي متحدث وزير الرياضة لـ في الجول: لم نتطرق للحديث عن استثناءات تخص لاعبي مصر الأولمبي مدرب بوتسوانا لـ في الجول: منتخب مصر ضمن الأفضل في إفريقيا.. وتوقعنا التواجد في مجموعة صعبة حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم إفريقيا 2025.. ونسعى لحصد اللقب تصفيات أمم إفريقيا - مصر بجانب كاب فيردي.. ومواعيد الجولات تاريخ كاب فيردي وموريتانيا وبوتسوانا مع مصر في تصفيات أمم إفريقيا أزمة المنتخب الأولمبي - إرسال جزء من القائمة وغرامة.. واجتماع حاسم من وزير الرياضة إيكو: صلاح لم ينزعج من قرار منع مشاركته في الأولمبياد.. وهذه وجهة نظره
أخر الأخبار
رباعية جديدة والـ 11 تواليا.. الأهلي ينتصر على الداخلية بثنائيتي إمام ووسام 9 دقيقة | الدوري المصري
باريس 2024 - كما انفرد في الجول.. ثنائي فقط فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي 19 دقيقة | منتخب مصر
الانتصارات مازالت غائبة.. طلائع الجيش والاتحاد يتعادلان سلبيا 21 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مبابي: كريستيانو أسطورة ولكننا لن نسقط في فخه 28 دقيقة | ألمانيا 2024
معادلا أفضل مواسمه محليا.. إمام عاشور يسجل خامس أهدافه في الدوري 42 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة الثنائية الثالثة.. وسام أبو علي يهز شباك الداخلية مرتين في الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
الرياضية السعودية: الخلود في مفاوضات جادة مع النني ساعة | ميركاتو
وكيل بوطيب يوضح لـ في الجول تفاصيل المفاوضات مع مسؤولي الزمالك.. ودور عبد الواحد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها