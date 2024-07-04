مدرب بوتسوانا لـ في الجول: منتخب مصر ضمن الأفضل في إفريقيا.. وتوقعنا التواجد في مجموعة صعبة

الخميس، 04 يوليه 2024 - 17:36

كتب : محمد عبد العظيم

ديديه جوميز

يتمسك الفرنسي ديديه جوميز مدرب منتخب بوتسوانا في التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 رغم وقوع فريقه في مجموعة صعبة.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 عن تواجد منتخب مصر بالمجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة: مصر - كاب فيردي - موريتانيا - بوتسوانا.

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وقال ديديه جوميز لـ FilGoal.com: "توقعنا مجموعة صعبة وهذا ما حدث. منتخب مصر أحد أفضل المنتخبات في إفريقيا ولديه لاعبون عظماء على رأسهم محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم".

وأضاف "كذلك يوجد مصطفى محمد وزيزو بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس المرمى المفضل لي في إفريقيا".

وشدد "أما منتخب موريتانيا فقد تطور كثيرا، وسبق لي تدريبهم وأعرفهم جيدا، كذلك كاب فيردي ظهر بمستوى رائع في كأس أمم إفريقيا الأخيرة".

وأتم "سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية. لدى ثقة كبيرة في اللاعبين وعلينا أن نقاتل حتى آخر مباراة للتأهل".

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 فريقا.

وتم تقسيم 48 منتخبا على 12 مجموعة وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى أمم إفريقيا.

ولم يتم تحديد ترتيب المباريات حتى الآن لكن تحددت مواعيد المباريات.

وتقام الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبل.

أما الجولتان الثالثة والرابعة فتقام خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر.

وتختتم منافسات التصفيات في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة.

مصر بوتسوانا
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