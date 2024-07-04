انتهت قرعة تصفيات أمم إفريقيا - مصر في المجموعة الثالثة مع كاب فيردي
الخميس، 04 يوليه 2024 - 15:35
كتب : FilGoal
ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة كأس أمم إفريقيا 2025.
وتقام مراسم القرعة في جنوب إفريقيا.
بينما ستقام نهائيات البطولة في المغرب أواخر 2025 ومطلع 2026.
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بداية مراسم سحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا
المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - جامبيا.
المجموعة الثانية: المغرب - الجابون - إفريقيا الوسطى - ليسوتو.
المجموعة الثالثة: مصر - كاب فيردي - موريتانيا - بوتسوانا.
المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا.
المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توجو - ليبريا.
المجموعة السادسة: غانا - أنجولا - السودان - النيجر.
المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد.
المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا.
المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إي سواتيني.
المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي.
المجموعة الحادية عشر: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان.
المجموعة الثانية عشر: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي.
نهاية مراسم سحب القرعة
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نظام التصفيات
يشارك 48 منتخبا في التصفيات ويتم تقسيمهم على 12 مجموعة وتضم كل منهم 4 منتخبات.
يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا بينما يصعد منتخب وحيد من مجموعة المغرب.