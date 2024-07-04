انتهت قرعة تصفيات أمم إفريقيا - مصر في المجموعة الثالثة مع كاب فيردي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتقام مراسم القرعة في جنوب إفريقيا.

بينما ستقام نهائيات البطولة في المغرب أواخر 2025 ومطلع 2026.

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بداية مراسم سحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: تونس - مدغشقر - جزر القمر - جامبيا.

المجموعة الثانية: المغرب - الجابون - إفريقيا الوسطى - ليسوتو.

المجموعة الثالثة: مصر - كاب فيردي - موريتانيا - بوتسوانا.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - بنين - ليبيا - رواندا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - غينيا الاستوائية - توجو - ليبريا.

المجموعة السادسة: غانا - أنجولا - السودان - النيجر.

المجموعة السابعة: كوت ديفوار - زامبيا - سيراليون - تشاد.

المجموعة الثامنة: الكونغو الديمقراطية - غينيا - تنزانيا - إثيوبيا.

المجموعة التاسعة: مالي - موزمبيق - غينيا بيساو - إي سواتيني.

المجموعة العاشرة: الكاميرون - ناميبيا - كينيا - زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر: جنوب إفريقيا - أوغندا - الكونغو - جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر: السنغال - بوركينا فاسو - مالاوي - بوروندي.

نهاية مراسم سحب القرعة

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نظام التصفيات

يشارك 48 منتخبا في التصفيات ويتم تقسيمهم على 12 مجموعة وتضم كل منهم 4 منتخبات.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا بينما يصعد منتخب وحيد من مجموعة المغرب.

كأس أمم إفريقيا
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