تقرير مغربي: بعد رحيله عن صنداونز.. الوداد يفاوض موكوينا لقيادة الفريق

الخميس، 04 يوليه 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - المدير الفني صنداونز

دخل نادي الوداد في خط المفاوضات مع رولاني موكوينا لقيادة الفريق بعد رحيله عن صنداونز.

وأعلن ماميلودي صنداونز اليوم الأربعاء رحيل مدربه رولاني موكوينا من تدريب الفريق.

وأشار التقرير إلى رغبة الوداد في التعاقد مع موكوينا لسد الفراغ الفني بعد نهاية الموسم.

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وكانت تقارير مغربية قد أشارت أمس الأربعاء إلى تخطيط الجيش الملكي للتعاقد مع موكوينا.

وأوضحت التقارير أن الجيش الملكي يجد في موكوينا البديل الأنسب لتعويض نصر الدين النابي الذي انتقل لتدريب كايزر تشيفز.

موكوينا أمضي موسم وحيد من عقده الجديد لمدة 4 مواسم مع بطل الدوري الجنوب إفريقي.

صنداونز أشار إلى أنه اتفق مع موكوينا بالتراضي على إنهاء التعاقد مع تعيين مانكوبا مانجيثي مساعده السابق بدلا منه كرجل أول.

وحصد صنداونز تحت قيادة موكوينا، لقبي دوري جنوب إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي عن الموسم المنقضي.

الوداد صنداونز موكوينا
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