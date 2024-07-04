مانشستر يونايتد يمدد تعاقد تين هاج

أعلن نادي مانشستر يونايتد تمديد تعاقده مع المدرب إريك تين هاج حتى يونيو 2026.

في الأشهر الأخيرة حامت الشكوك حول مستقبل المدرب الهولندي مع الشياطين الحمر بسبب تباين النتائج.

وقال إريك تين هاج في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد جدا بالتوصل إلى اتفاق مع النادي لمواصلة العمل معًا".

وأضاف "إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، يمكننا أن نفكر بكل فخر في العديد من الأمثلة على التقدم من حيث كنا عندما انضممت للنادي".

وتابع "يجب أن نكون واضحين أيضا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، وهو ما يعني المنافسة على الألقاب الإنجليزية والأوروبية".

وأكمل "خلال مناقشاتي مع إدارة النادي، وجدنا تشابهات في رؤيتنا للوصول إلى تلك الأهداف، ونحن جميعًا ملتزمون بشدة بالقيام بهذه الرحلة معًا".

وظهرت تقارير حول وجود تغييرات ستحدث في الجهاز المعاون لتين هاج مع ترشح اسم مهاجم الفريق السابق رود فان نيستلروي للتواجد مع الفريق.

من جهته، قال دان أشورث المدير الرياضي لمانشستر يونايتد: "مع حصوله على لقبين في الموسمين الماضيين، عزز إريك سجله كواحد من أكثر المدربين نجاحًا دائمًا في كرة القدم الأوروبية".

وأضاف "بينما سلطت مراجعة النادي للموسم الماضي الضوء على مجالات التحسين، فقد توصلت أيضًا إلى نتيجة واضحة مفادها أن إريك كان أفضل شريك لنا للعمل معه في رفع المعايير والنتائج".

وكان تين هاج وقع على عقد مع يونايتد في 2022 لمدة عامين على أن يتم تجديده لموسم آخر حال الاتفاق.

ومع استحواذ شركة "إينيوس" لمالكها السير جيم راتكليف على نسبة 27.7% من مانشستر يونايتد بدا أن تين هاج قريبا من الرحيل عن منصبه.

لكن في النهاية تم الاتفاق على استمرار مدرب أياكس السابق وتجديد التعاقد معه.

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