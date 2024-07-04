بيراميدز: لن نتأخر على المنتخب الأولمبي ولكن.. وهذا سبب المشكلة الحالية

الخميس، 04 يوليه 2024 - 01:22

كتب : بسام أبو بكر

محمود صابر - إبراهيم عادل - دونجا - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز حقيقة رفض ناديه ترك لاعبيه للتواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ولا يزال الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي في حيرة من أمره لحسم القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس.

وقال سعيد عبر المركز الإعلامي للنادي: "بيراميدز لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أي من المنتخبات ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراتي الأهلي والزمالك".

وأوضح "التنسيق مطلوب خاصة وأن أولى مباريات المنتخب الأولمبي في باريس ستكون يوم 24 يوليو الجاري، وبالتالي هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين للتواجد مع بيراميدز في مباريات الدوري المتلاحقة ثم الانضمام لمعسكر المنتخب".

وشدد "مجلس الإدارة خلال يومين سيتخذ قراره بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب".

وأتم "السبب في المشكلة الحالية للمنتخب الأولمبي هو من تسبب في أن يمتد الدوري حتى اللحظة الحالية بسبب التأجيلات والتأخير المستمر والتضارب في المواعيد".

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وسبق أن صرّح أشرف صبحي وزير الرياضة قائلا: "تأجيل الدوري؟ كل الاحتمالات واردة، وسيتم حل الأمر بمرور هذه الليلة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن محمد النني سيكون ثاني اللاعبين الكبار المنضمين لقائمة ميكالي بعد أحمد سيد "زيزو". (طالع التفاصيل)

وسبق أن قرر النادي الأهلي تأجيل انضمام ثلاثي الفريق أحمد نبيل "كوكا" وحمزة علاء وكريم الدبيس لمعسكر منتخب مصر الأولمبي لحين معرفة موقف لاعبي بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر تأجيل انضمام الثلاثي لمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية والذي ينطلق يوم 5 يوليو الجاري.

وربط الأهلي انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب بتوقيت انضمام لاعبي بيراميدز.

ويريد بيراميدز الاحتفاظ بالثنائي محمود صابر وإبراهيم عادل مع الفريق لحين اللعب ضد الأهلي يوم 12 يوليو الجاري.

ومعنى ذلك تأخر انضمام الثنائي لمعسكر المنتخب الأولمبي الذي ينطلق يوم 5 يوليو.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

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