خبر في الجول - النني يوافق على تمثيل المنتخب في أولمبياد باريس

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 22:45

كتب : بسام أبو بكر

محمد النني - منتخب مصر

وافق محمد النني لاعب وسط منتخب مصر الأول على تمثيل المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 قبل منتصف الليل.

وعلم FilGoal.com أن محمد النني أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم بموافقته على تمثيل المنتخب الأولمبي.

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وبات النني ثاني الثلاثي فوق سن 23 عاما الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي.

ويأتي ذلك بعد موافقة أحمد زيزو ونادي الزمالك على انضمام اللاعب إلى المنتخب الأولمبي.

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط تواجد 15 منهم تحت عمر 23 عاما بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي لا يزال متمسكا بموقفه بعدم التفريط في أي لاعب فوق السن بسبب منافسته على لقب الدوري مع ضغط المباريات بعد طلب المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي ضم الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم.

وأوضح الأهلي في وقت سابق لاتحاد الكرة أنه سيترك ثلاثي المنتخب الأولمبي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى الفريق في أولمبياد باريس.

ويربط الأهلي موعد انضمام الثلاثي إلى صفوف المنتخب الأولمبي بموقف بيراميدز من موعد ترك لاعبيه.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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