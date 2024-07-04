بي إن سبورتس: عموتة يقترب من تدريب الجيش الملكي

أصبح الحسين عموتة على أعتاب تولى مهمة تدريب الجيش الملكي بعد رحيله عن منتخب الأردن.

وقاد المدرب المغربي منتخب النشامي للوصول لنهائي كأس آسيا 2023 والخسارة من قطر في المباراة النهائية، كأكبر إنجاز في تاريخ البلاد.

وبحسب شبكة بي إن سبورتس فإن عموتة توصل لاتفاق مع الجيش لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وسيتولى عموتة المهمة بعد أسبوعين تقريبا من تركه تدريب منتخب الأردن لأسباب شخصية.

وساهم المغربي في وصول النشامي لنهائيات كأس آسيا 2027 والوصول للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 باحتلال صدارة المجموعة.

وأوضح بيان الاتحاد الأردني: "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وشدد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أن الانجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامى ستبقى دائما محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية.

وقاد عموتة منتخب الأردن في 17 مباراة وانتصر في 8 وتعادل في 2 وخسر 7.

وخسر الجيش الملكي لقب الدوري المغربي بفارق نقطة عن الرجاء بعد صراع امتد للجولة الأخيرة.

كما خسر نهائي كأس العرش المغربي ضد الرجاء بنتيجة 2-1.

ويشارك الجيش الملكي الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا رفقة الرجاء.

ودرب عموتة من قبل الفتح الرباطي والسد القطري والوداد المغربي في ولايتين ومنتخب المغرب للمحليين ثم الأردن في تجربته الأخيرة.