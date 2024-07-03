كرة سلة - تأزم موقف مصر.. اليونان تهزم الدومنيكان بـ 32 نقطة ليانيس

قاد يانيس انتيتكونمبو لاعب منتخب اليونان في مباراة فريقه أمام جمهورية الدومنيكان بالملحق العالمي المؤهل لأولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم اليونان مستضيف الملحق والدومنينيكان.

وسجل يانيس 32 نقطة في انتصار اليونان على الدومنيكان بنتيجة 109-82.

وكان منتخب الدومنيكان قد تغلب على مصر في المباراة الافتتاحية بنتيجة 90-77.

ولا بديل لمنتخب مصر عن الفوز أمام اليونان في المباراة الختامية من أجل التأهل.

ويواجه منتخب مصر نظيره اليونان في تمام التاسعة من مساء غدا الخميس.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني لمواجهة أول وثاني المجموعة التي تضم سلوفينيا وكرواتيا ونيوزيلاندا.

وفي النهاية سيتأهل البطل إلى أولمبياد باريس، ليتواجد في المجموعة الأولى رفقة أستراليا وكندا وبطل تصفيات إسبانيا.

ويغيب عن مصر في التصفيات إيهاب أمين نجم الأهلي، وأيضا عاصم مرعي المحترف في الدوري الكوري الجنوبي الذي أعلن اعتزاله الدولي بجانب تعذر انضمام عبد الرحمن نادر.