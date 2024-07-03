يورو 2024 - رسالة من رومانيا "الضيف المثالي" عقب الوداع ضد هولندا

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

هدف رازفان مارين - رومانيا - سلوفاكيا

وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعثة منتخب رومانيا بـ "الضيف المثالي".

وودع منتخب رومانيا البطولة من دور الـ 16 بالخسارة من هولندا بنتيجة 3-0.

وترك لاعبو منتخب رومانيا غرفة تغيير الملابس عقب توديع البطولة الأوروبية برسالة للمنظمين.

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وجاءت رسالة المنتخب الروماني

"يورو 2024 كانت واحدة من أهم الخبرات المكتسبة في تاريخنا، وسعداء أنها كانت في ألمانيا التي وفرت لنا التنظيم. كل مباراة وكل عاطفة وكل خبرة اكتسابنها سويا حول سحر كرة القدم".

"نترك ألمانيا ونعلم أننا قدمنا كل شيء لرومانيا وممتنين لكل شيء خضناه هنا، كان من الشرف أن نكون جزءا من عائلة الكرة الأوروبية العظيمة".

"شكرا جزيلا لجعلنا نشعر أننا في المنزل، نشكركم على المرافق التي كانت جزءا كبيرا من تجربتنا الإيجابية في يورو 2024".

وتخطى منتخب رومانيا دور المجموعات في البطولة الأوروبية منذ عام 2000.

وتوقف مشوار الرومانيون عند دور الـ 16 بعد الخسارة من هولندا بنتيجة 3-0 بفضل أهداف كودي جاكبو ودونيل مالين (2).

رومانيا يورو 2024
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