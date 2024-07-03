أس: يونايتد يرغب في إعادة ضم ريجيليون.. ومنافسة من يوفنتوس

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

سيرخيو ريجيلون - مانشستر يونايتد

يرغب مانشستر يونايتد في إعادة ضم لاعبه السابق سيرجيو ريجيليون خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها فإن فكرة إعادة ضم اللاعب الإسباني تأتي لوجود مشاكل في مركز الظهير الأيسر ليونايتد في ظل كثرة إصابات لوك شو وتايريل مالاسيا.

ولكن يونايتد يلقى منافسة وفقا للتقرير من وست هام ويوفنتوس لضم اللاعب الإسباني.

ولا يرغب توتنام في استمرار الظهير الأيسر معه الموسم المقبل.

وقضى ريجيليون الموسم الماضي معارا في نصفه الأول مع مانشستر يونايتد ومع برينتفورد في نصفه الثاني.

وخاض اللاعب الإسباني صاحب الـ27 عاما مع يونايتد 12 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

ومع برينتفورد خاض 16 مباراة صنع خلالهم أربعة أهداف.

ريجيليون مانشستر يونايتد يوفنتوس وست هام توتنام
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