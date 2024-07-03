تقرير مغربي: دوري السوبر الإفريقي لن يقام قبل 2025

لن تقام النسخة الثانية من بطولة دوري السوبر الإفريقي قبل عام 2025 وفقا لتقارير مغربية.

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا.

وكشفت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها أن دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم لن يقام قبل عام 2025.

ولم يكشف الاتحاد الإفريقي أو التقرير المغربي طريقة البطولة في نسختها الثانية بعد أن أقيمت بمشاركة ثمانية فرق في النسخة الأولى.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر مختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إعلانا اليوم الأربعاء أعلن فيه إقامة البطولة.

وجاء البيان المقتضب كالتالي: "نحن نعمل على النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي".

وأتم البيان "سنعود بمزيد من التحديثات قريبا".

ولم يكشف البيان عن متى موعد إصدار التحديثات الجديدة أو موعد البطولة المرتقب.

وكانت النسخة الأولى من البطولة أقيمت قبل عدة أشهر بمشاركة ثماني فريق هم الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد.

وتوج صنداونز باللقب بعدما فاز على الوداد في النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وأقيمت البطولة بنظام الإقصائيات ومن مباراتين ذهاب وإياب.