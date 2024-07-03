تقرير مغربي: الجيش الملكي يخطط للتعاقد مع موكوينا
الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 17:51
كتب : FilGoal
نرشح لكم
تقرير مغربي: بعد رحيله عن صنداونز.. الوداد يفاوض موكوينا لقيادة الفريق مواعيد مباريات الخميس 4 يوليو 2024.. الأهلي ضد الداخلية وقرعة تصفيات إفريقيا بي إن سبورتس: عموتة يقترب من تدريب الجيش الملكي خبر في الجول - الزمالك ينتظر خطوة من بوطيب لفك إيقاف القيد والرخصة الإفريقية تقرير مغربي: دوري السوبر الإفريقي لن يقام قبل 2025 أون تايم سبورتس تعلن إذاعة قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 صنداونز يعلن رحيل موكوينا عن تدريب الفريق كاف يعلن إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
ليفربول ينافس سان جيرمان على ضم جناح ليدز 42 دقيقة | ميركاتو