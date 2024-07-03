أون تايم سبورتس تعلن إذاعة قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 17:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر - غينيا بيساو

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حق إذاعة مراسم قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح القناة أن القرعة ستنقل غدا الخميس في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في المغرب في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

أخبار متعلقة:
صنداونز يعلن رحيل موكوينا عن تدريب الفريق خبر في الجول - الأهلي يربط انضمام الثلاثي الأولمبي لمعسكر المنتخب بموقف لاعبي بيراميدز تقرير: لا مزيد من الإعارات.. مانشستر سيتي يرغب في بيع كانسيلو نهائيا

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف: "أنا واثق من أن بطولة أمم إفريقيا 2025 ستكون ناجحة للغاية وستكون أفضل بطولة أمم إفريقية في تاريخ هذه المسابقة".

وأضاف "استغرق الإعلان عن مواعيد البطولة 2025 وقتا أطول بكثير من المتوقع، حيث كانت هناك مناقشات معقدة وصعبة في بعض الأحيان مع مختلف الأطراف المهتمة، في ضوء جدول المباريات الدولية والمحلية الواسعة".

وأكمل "يلتزم كاف بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أندية كرة القدم في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. ويلتزم كاف أيضا ببناء علاقات متبادلة المنفعة مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والاتحادات القارية الأخرى لكرة القدم وفيفا".

ومن جانبه قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي: "نأمل أن تكون بطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب أفضل حدث لتكريم القارة وسيوفر المغرب أفضل الظروف لاستضافة بقية إفريقيا والعالم".

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

مصر تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 كأس أمم إفريقيا 2025
نرشح لكم
تقرير مغربي: بعد رحيله عن صنداونز.. الوداد يفاوض موكوينا لقيادة الفريق مواعيد مباريات الخميس 4 يوليو 2024.. الأهلي ضد الداخلية وقرعة تصفيات إفريقيا بي إن سبورتس: عموتة يقترب من تدريب الجيش الملكي خبر في الجول - الزمالك ينتظر خطوة من بوطيب لفك إيقاف القيد والرخصة الإفريقية تقرير مغربي: دوري السوبر الإفريقي لن يقام قبل 2025 تقرير مغربي: الجيش الملكي يخطط للتعاقد مع موكوينا صنداونز يعلن رحيل موكوينا عن تدريب الفريق كاف يعلن إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي
أخر الأخبار
يورو 2024 - بيلد: بيلينجهام ينجو من الإيقاف بسبب احتفاله المثير للجدل ضد سلوفاكيا 19 دقيقة | ألمانيا 2024
أزمة المنتخب الأولمبي - إرسال جزء من القائمة وغرامة.. واجتماع حاسم من وزير الرياضة 32 دقيقة | منتخب مصر
ليفربول ينافس سان جيرمان على ضم جناح ليدز 42 دقيقة | ميركاتو
بعد مفاوضات شاقة.. الزمالك يعلن نهاية أزمة بوطيب وانتظار الرخصة الإفريقية 57 دقيقة | الدوري المصري
مارسيليا: انتقال أوباميانج للشباب مجرد شائعة ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه على تجديد عقد توني ساعة | الدوري المصري
تقرير مغربي: بعد رحيله عن صنداونز.. الوداد يفاوض موكوينا لقيادة الفريق ساعة | الكرة الإفريقية
مانشستر يونايتد يمدد تعاقد تين هاج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها