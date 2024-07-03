صنداونز يعلن رحيل موكوينا عن تدريب الفريق

أعلن ماميلودي صنداونز رحيل مدربه لواني موكوينا من تدريب الفريق.

ويأتي ذلك بعد مضي موسم وحيد من عقده الجديد لمدة 4 مواسم مع بطل الدوري الجنوب إفريقي.

وأشار صنداونز إلى أنه اتفق مع موكوينا بالتراضي على إنهاء التعاقد مع تعيين مانكوبا مانجيثي مساعده السابق بدلا منه كرجل أول.

وكشفت قناة SABC Sport الجنوب إفريقية أمس الخميس عن اقتراب رحيل رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز.

وأشار التقرير إلى توتر العلاقة بين موكوينا وفليمنج بيرج المدير الرياضي بسبب طريقة اللعب وخطة موسم الانتقالات.

وكان صندوانز قد وافق على رحيل دايل سولومونز محلل الأداء بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وحصد صنداونز لقبي دوري جنوب إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي عن الموسم المنقضي.

وأعلن ماميلودي صنداونز اليوم الإثنين رحيل أربعة لاعبين من صفوف الفريق عقب فسخ تعاقدهم.

واللاعبون الذين رحلوا عن الفريق الجنوب إفريقي هم جاستون سيرينو وبريان أونيانجو وبونجاني زونجو وثابيسو كوتوميلا.

وانضم سيرينو إلى صنداونز قادما من بوليفار البوليفي في سنة 2018.