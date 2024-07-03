إيفرتون يعلن ضم إليمان نداي من مارسيليا

أعلن نادي إيفرتون تعاقده مع إليمان نداي قادما من مارسيليا الفرنسي.

وأشار إيفرتون إلى أن نداي قد وقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الصفقة قد كلفت إيفرتون 18.5 مليون يورو بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو كإضافات.

المهاجم السنغالي انضم إلى مارسيليا في بداية الموسم الماضي قادما من شيفيلد يونايتد وبعد موسم واحد فقط عاد اللاعب للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك نداي في 46 مباراة بقميص مارسيليا في الموسم الماضي وخلالها سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

إيفرتون كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الـ 15 برصيد 40 نقطة على الرغم من خصم 8 نقاط من الفريق بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وسيبدأ إيفرتون الموسم الجديد بمواجهة برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم السبت 17 أغسطس.