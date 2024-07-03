كاف يعلن إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي

الأربعاء، 03 يوليه 2024 - 14:42

كتب : FilGoal

دوري السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر مختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إعلانا اليوم الأربعاء أعلن فيه إقامة البطولة.

وجاء البيان المقتضب كالتالي: نحن نعمل على النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي".

أخبار متعلقة:
سكاي: بايرن يتوصل لاتفاق مع فولام من أجل ضم بالينيا ديميرال قد يتم إيقافه بسبب احتفاله ضد النمسا

وأتم البيان "سنعود بمزيد من التحديثات قريبا".

ولم يكشف البيان عن متى موعد إصدار التحديثات الجديدة أو موعد البطولة المرتقب.

وكانت النسخة الأولى من البطولة أقيمت قبل عدة أشهر بمشاركة ثماني فريق هم الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد.

وتوج صنداونز باللقب بعدما فاز على الوداد في النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وأقيمت البطولة بنظام الإقصائيات ومن مباراتين ذهاب وإياب.

دوري السوبر الإفريقي كاف الأهلي
نرشح لكم
تقرير مغربي: بعد رحيله عن صنداونز.. الوداد يفاوض موكوينا لقيادة الفريق مواعيد مباريات الخميس 4 يوليو 2024.. الأهلي ضد الداخلية وقرعة تصفيات إفريقيا بي إن سبورتس: عموتة يقترب من تدريب الجيش الملكي خبر في الجول - الزمالك ينتظر خطوة من بوطيب لفك إيقاف القيد والرخصة الإفريقية تقرير مغربي: دوري السوبر الإفريقي لن يقام قبل 2025 تقرير مغربي: الجيش الملكي يخطط للتعاقد مع موكوينا أون تايم سبورتس تعلن إذاعة قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 صنداونز يعلن رحيل موكوينا عن تدريب الفريق
أخر الأخبار
يورو 2024 - بيلد: بيلينجهام ينجو من الإيقاف بسبب احتفاله المثير للجدل ضد سلوفاكيا 19 دقيقة | ألمانيا 2024
أزمة المنتخب الأولمبي - إرسال جزء من القائمة وغرامة.. واجتماع حاسم من وزير الرياضة 32 دقيقة | منتخب مصر
ليفربول ينافس سان جيرمان على ضم جناح ليدز 42 دقيقة | ميركاتو
بعد مفاوضات شاقة.. الزمالك يعلن نهاية أزمة بوطيب وانتظار الرخصة الإفريقية 57 دقيقة | الدوري المصري
مارسيليا: انتقال أوباميانج للشباب مجرد شائعة ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتمم اتفاقه على تجديد عقد توني ساعة | الدوري المصري
تقرير مغربي: بعد رحيله عن صنداونز.. الوداد يفاوض موكوينا لقيادة الفريق ساعة | الكرة الإفريقية
مانشستر يونايتد يمدد تعاقد تين هاج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 3 ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها