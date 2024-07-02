في الجول يكشف – كيف يفكر جوميز في غياب رباعي الزمالك بسبب الأولمبياد

يغيب عن الزمالك بسبب المشاركة في الأولمبياد كل من أحمد سيد "زيزو" وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال، فكيف يفكر مدرب الفريق الأبيض جوزيه جوميز لمواجهة ذلك الأمر في مباريات الدوري؟

حسبما علم FilGoal.com فإن المدرب البرتغالي ينوي إعطاء اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي في الفترة الماضية الفرصة للعب لتعويض تلك الغيابات، أما الجزء الثاني فيتعلق باللاعبين الشباب.

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة أيام موافقة الزمالك كإدارة وجهاز فني على انضمام اللاعبين للمنتخب الأولمبي. (طالع التفاصيل)

فيفكر المدرب البرتغالي في الاستعانة باللاعبين الشباب المتواجدين مع الفريق الأول مثل المدافع أحمد رفاعي والجناحين محمد صلاح وأحمد عبد الرحيم "إيشو" من مواليد 2003.

هذا بالإضافة للتفكير في الجناح عمار ياسر مواليد 2005 ولاعب خط الوسط محمد السيد من مواليد 2006.

كما ينوي جوزيه جوميز اختبار بعض اللاعبين من فريق مواليد 2005 مثل الظهير الأيسر حسن أبو المعاطي والمهاجم أيمن أمير عبد الزيز من مواليد 2006 ومعه زميله المهاجم أحمد خالد السمبوك.

كما ينوي جوميز رؤية المدافع أحمد مجدي من مواليد 2005 وحازم أسامة المهاجم من مواليد 2003 وزميله في الفريق لاعب الوسط طارق علاء.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة منتخب مصر الأولمبي المسافرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 غدا الأربعاء.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.