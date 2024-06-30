خبر في الجول - المنتخب الأولمبي يطلب ضم زيزو في أولمبياد باريس.. وموقف الزمالك واللاعب

الأحد، 30 يونيو 2024 - 23:12

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سيد زيزو - منتخب مصر

تلقى نادي الزمالك خطابا من اتحاد الكرة يطلب خلاله ضم أحمد سيد "زيزو" لقائمة منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة طلب من الزمالك ضم ثلاثي المنتخب الأولمبي محمد شحاتة وحسام عبد المجيد وزياد كمال، بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" كأحد اللاعبين الثلاثة فوق السن.

ولا يمانع الزمالك من انضمام زيزو لقائمة منتخب مصر الأولمبي في باريس.

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كما يرحب اللاعب بتمثيل منتخب مصر في الأولمبياد التي تنطلق في نهاية شهر يوليو.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن اتحاد الكرة يدرس استدعاء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأحمد زيزو جناح الزمالك للانضمام ضمن ثلاثي فوق سن 23 عاما بقائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس.

كما تم طرح اسم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من أجل الانضمام كلاعب ثالث أو لاعب آخر يتم الاستقرار عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

الزمالك أحمد سيد زيزو المنتخب الأولمبي أولمبياد باريس
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