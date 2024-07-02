انتهت يورو 2024 – رومانيا (0) - (3) هولندا.. انتصار ثلاثي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي رومانيا وهولندا التي تقام في ملعب أليانز آرينا في دور الـ16 من يورو 2024.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز هولندا بثلاثية دون رد.

ق90+3: جوووووووووول ثالث لهولندا بعد مشوار رائع من مالين من منتصف الملعب وتسديدة قوية.

ق83: جوووووول ثااان لهولندا من دونيل مالين.

ق81: تسديدة من جاكبو شتتها الدفاع لركلة ركنية.

ق65: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق63: جوووووول جاكبو يسجل الهدف الثاني لهولندا.

ق54: تسديدة من ديباي ارتطمت بدفاع رومانيا تصدى لها الحارس قبل أن تسكن الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد.

ق44: عرضية زاحفة من دومفريز قابلها تشافي سيمونز بتسديدة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق38: مازال منتخب هولندا متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق26: رأسية من دي فريج من ركلة ركنية مرت بجوار المرمى.

ق20: جوووووووووول جاكبو يسجل الهدف الأول لهولندا بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء.

ق14: تسديدة يسارية من دينيس مان من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى بقليل.

ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.