رومانو: دي ليخت وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

وافق ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ على الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن المدافع الهولندي أعطى الضوء الأخضر لوكيل أعماله بإتمام المفاوضات.

وأوضح رومانو أن تفاصيل التعاقد الشخصية لن تمثل أي مشكلة بين يونايتد ودي ليخت.

وأكد الصحفي الإيطالي أن الأمر الآن متوقف على كيفية التوصل لاتفاق بين يونايتد وبايرن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في وقت سابق أن الصفقة تقدر بـ42 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للحوافز.

وانضم دي ليخت إلى بايرن الموسم قبل الماضي قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2027.

وسبق وعمل دي ليخت مع مدرب يونايتد إريك تين هاج حينما كان الثنائي يتواجد في أياكس.