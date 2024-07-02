رومانو: مانشستر سيتي أتم تعاقده مع سافيو
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 15:56
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اقتراب مانشستر سيتي من ضم سافيو لاعب جيرونا المعار من تروا ومنتخب البرازيل.
سافيو موريرا
النادي : جيرونا
وفقا لرومانو فإن مانشستر سيتي قد أتم اتفاقه مع تروا ووقع على عقود ضم سافيو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان سافيو قد قضى الموسم الماضي معارا من تروا إلى جيرونا وقدم أداء رائع.
جيرونا هو نادي مملوك لمجموعة سيتي المالكة أيضا لمانشستر سيتي.
وسيتم الإعلان عن صفقة التعاقد مع سافيو عقب نهاية مشاركته مع البرازيل في كوبا أمريكا 2024.
وشارك سافيو مع جيرونا خلال الموسم الماضي في 41 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.
وأسهم سافيو في حصول جيرونا على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.
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