رومانو: مانشستر سيتي أتم تعاقده مع سافيو

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن اقتراب مانشستر سيتي من ضم سافيو لاعب جيرونا المعار من تروا ومنتخب البرازيل.

وفقا لرومانو فإن مانشستر سيتي قد أتم اتفاقه مع تروا ووقع على عقود ضم سافيو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان سافيو قد قضى الموسم الماضي معارا من تروا إلى جيرونا وقدم أداء رائع.

جيرونا هو نادي مملوك لمجموعة سيتي المالكة أيضا لمانشستر سيتي.

وسيتم الإعلان عن صفقة التعاقد مع سافيو عقب نهاية مشاركته مع البرازيل في كوبا أمريكا 2024.

وشارك سافيو مع جيرونا خلال الموسم الماضي في 41 مباراة وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصنع 10 آخرين.

وأسهم سافيو في حصول جيرونا على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.