كرة يد - النور السعودي يعلن تعاقده مع لاعب الزمالك

أعلن نادي النور السعودي تعاقده مع محمد علاء "لوكا" لاعب الزمالك السابق.

وكان الزمالك قد وجه الشكر للاعبه لوكا عقب نهاية الموسم الماضي.

ويعتبر لوكا هو ثالث لاعب مصري ينضم إلى فريق النور ضمن تدعيمات الموسم المقبل بعد الثنائي جمال صلاح من سموحة وأحمد عبد الله لاعب سبورتنج.

وانضم لوكا إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من نادي الطيران.

وكان هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أعلن في وقت سابق توجيه الشكر لستة لاعبين من فريق اليد.

ووجه الزمالك وقتها الشكر للسداسي محمد لوكا وهشام السبكي وأحمد وليد ومحمد مودي ومحمد ياسي ومؤمن زكي.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة اليد على ضرورة إعلان الأندية استغنائهم عن اللاعبين حتى وقت معين وإلا يتم توقيع غرامات مالية على النادي.

وخرج الزمالك من الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولات بعد خسارة كل من الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقي والسوبر الإفريقي والبطولة العربية.