تقرير جنوب إفريقي: بسبب خلافات.. رحيل موكوينا عن صنداونز يقترب

يقترب رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز من الرحيل عن قيادة الفريق.

ويأتي ذلك بعد مضي موسم وحيد من عقده الجديد لمدة 4 مواسم مع بطل الدوري الجنوب إفريقي.

وكشفت قناة SABC Sport الجنوب إفريقية عن اقتراب رحيل رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز.

وباتت أيام موكوينا مع صنداونز معدودة بسبب خلافات مع المدير الرياضي بالنادي.

وأشار التقرير إلى توتر العلاقة بين موكوينا وفليمنج بيرج المدير الرياضي بسبب طريقة اللعب وخطة موسم الانتقالات.

وكشف التقرير عن قيادة مانكوبا منجيثي للفريق في الموسم التحضيري بدلا من موكوينا.

وكان صندوانز قد وافق على رحيل دايل سولومونز محلل الأداء بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وحصد صنداونز لقبي دوري جنوب إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي عن الموسم المنقضي.

وأعلن ماميلودي صنداونز اليوم الإثنين رحيل أربعة لاعبين من صفوف الفريق عقب فسخ تعاقدهم.

واللاعبون الذين رحلوا عن الفريق الجنوب إفريقي هم جاستون سيرينو وبريان أونيانجو وبونجاني زونجو وثابيسو كوتوميلا.

وانضم سيرينو إلى صنداونز قادما من بوليفار البوليفي في سنة 2018.