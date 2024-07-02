أولى صفقاته.. توتنام يتعاقد مع أرتشي جراي

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 12:52

كتب : FilGoal

أرتشي جراي - لاعب ليدز يونايتد

أعلن نادي توتنام تعاقده مع أرتشي جراي قادما من ليدز يونايتد.

اللاعب الإنجليزي وقع على عقد لمدة 6 سنوات مع توتنام.

وأشار توتنام إلى أن اللاعب صاحب الـ 18 عاما سيرتدي الرقم 14 مع توتنام بالموسم المقبل.

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وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الصفقة قد كلفت توتنام 40 مليون يورو.

جراي هو واحد من قطاع الشباب لنادي ليدز وصعد ليلعب مع الفريق الأول في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى.

لاعب الوسط الشاب شارك في 52 مباراة بقميص ليدز في الموسم الماضي وخلالها نجح في صناعة هدفين.

وأصبح جراي أول صفقات توتنام لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وكان توتنام قد أنهى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بالمركز الخامس لذا تأهل الفريق للدوري الأوروبي.

أرتشي جراي توتنام ليدز
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