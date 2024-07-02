أولى صفقاته.. توتنام يتعاقد مع أرتشي جراي
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 12:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام تعاقده مع أرتشي جراي قادما من ليدز يونايتد.
أرتشي جراي
النادي : ليدز يونايتد
اللاعب الإنجليزي وقع على عقد لمدة 6 سنوات مع توتنام.
وأشار توتنام إلى أن اللاعب صاحب الـ 18 عاما سيرتدي الرقم 14 مع توتنام بالموسم المقبل.
It's official! ✍️ pic.twitter.com/rAFGakSf5D— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2024
وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الصفقة قد كلفت توتنام 40 مليون يورو.
جراي هو واحد من قطاع الشباب لنادي ليدز وصعد ليلعب مع الفريق الأول في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى.
لاعب الوسط الشاب شارك في 52 مباراة بقميص ليدز في الموسم الماضي وخلالها نجح في صناعة هدفين.
وأصبح جراي أول صفقات توتنام لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
وكان توتنام قد أنهى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بالمركز الخامس لذا تأهل الفريق للدوري الأوروبي.
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