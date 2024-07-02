رونالدو: الكثير من الحزن ثم السعادة.. البرتغال استحقت الفوز

أبدى كريستيانو رونالدو نجم البرتغال سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي يورو 2024 بعد السيناريو الصعب الذي واجهه أمام سلوفينيا.

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كان هناك حزن في البداية وسعادة في النهاية وهذه هي كرة القدم".

وأضاف "بعض اللحظات لا تجد لها تفسيرا ولكن اليوم نجحنا في التأهل".

وأكمل "كنت أتمنى أن أمنح التقدم للمنتخب ولكن أوبلاك نجح في التصدي لركلة الجزاء وهذا ما حدث".

وأوضح "بالطبع كنت أتمنى أن اسجل هذه الركلة ولكن اوبلاك تصدى لها جيدا".

وواصل "كان هناك شعور بالحزن ولكن الآن شعور بالسعادة والأهم أن نستمتع بالتأهل للدور القادم".

واختتم "الفريق كله قدم عملا رائعا وعلينا تحليل المباراة وإذا حللناها سنجد ان البرتغال استحقت الفوز لأن سلوفينيا دافعت في معظم أوقات المباراة".

وكادت المباراة أن تنتهي في الوقت الإضافي، لولا تصدي يان أوبلاك لركلة الجزاء التي سددها رونالدو.

وفي ركلات الترجيح سجل رونالدو الركلة الأولى، ثم تبعه برونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا، بينما تصدى ديوجو كوستا لركلات سلوفينيا الثلاث.

وتلتقي البرتغال مع فرنسا في ربع النهائي، بينما تلعب إسبانيا مع ألمانيا، وتلعب سويسرا ضد إنجلترا، ويتبقى مقعدين بين تركيا والنمسا، وهولندا ورومانيا.