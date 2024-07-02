رونالدو: الكثير من الحزن ثم السعادة.. البرتغال استحقت الفوز

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 01:52

كتب : FilGoal

البرتغال ضد سلوفينيا

أبدى كريستيانو رونالدو نجم البرتغال سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي يورو 2024 بعد السيناريو الصعب الذي واجهه أمام سلوفينيا.

وقال رونالدو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كان هناك حزن في البداية وسعادة في النهاية وهذه هي كرة القدم".

وأضاف "بعض اللحظات لا تجد لها تفسيرا ولكن اليوم نجحنا في التأهل".

أخبار متعلقة:
اشكروا كوستا يورو 2024: ديشامب: لم نقع في فخ بلجيكا.. وهذا ما ينقص فرنسا يورو 2024 - مدرب بلجيكا: من المؤسف عودة لوكاكو للمنزل بلا هدف يورو 2024 - دي بروين: قدمت كل ما لدي ضد فرنسا.. وخطتنا كانت جيدة

وأكمل "كنت أتمنى أن أمنح التقدم للمنتخب ولكن أوبلاك نجح في التصدي لركلة الجزاء وهذا ما حدث".

وأوضح "بالطبع كنت أتمنى أن اسجل هذه الركلة ولكن اوبلاك تصدى لها جيدا".

وواصل "كان هناك شعور بالحزن ولكن الآن شعور بالسعادة والأهم أن نستمتع بالتأهل للدور القادم".

واختتم "الفريق كله قدم عملا رائعا وعلينا تحليل المباراة وإذا حللناها سنجد ان البرتغال استحقت الفوز لأن سلوفينيا دافعت في معظم أوقات المباراة".

وكادت المباراة أن تنتهي في الوقت الإضافي، لولا تصدي يان أوبلاك لركلة الجزاء التي سددها رونالدو.

وفي ركلات الترجيح سجل رونالدو الركلة الأولى، ثم تبعه برونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا، بينما تصدى ديوجو كوستا لركلات سلوفينيا الثلاث.

وتلتقي البرتغال مع فرنسا في ربع النهائي، بينما تلعب إسبانيا مع ألمانيا، وتلعب سويسرا ضد إنجلترا، ويتبقى مقعدين بين تركيا والنمسا، وهولندا ورومانيا.

كريستيانو رونالدو البرتغال يورو 2024 سلوفينيا
نرشح لكم
اشكروا كوستا يورو 2024: ديشامب: لم نقع في فخ بلجيكا.. وهذا ما ينقص فرنسا يورو 2024 - مدرب بلجيكا: من المؤسف عودة لوكاكو للمنزل بلا هدف يورو 2024 - دي بروين: قدمت كل ما لدي ضد فرنسا.. وخطتنا كانت جيدة انتهت يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) سلوفينيا.. الرحلة مستمرة يورو 2024 - رونالدو يقود البرتغال.. وثنائي في هجوم سلوفينيا دخان بلا كفتة يورو 2024 - أبولا: بيلينجهام مهدد بالغياب عن مواجهة سويسرا بسبب احتفاله ضد سلوفاكيا
أخر الأخبار
ثروت سويلم: من أمن العقاب أساء الأدب.. "أجير" يتربح بمبالغ ضخمة وراء بيان بيراميدز ساعة | الدوري المصري
حجازي: الناس تحاملوا على صلاح.. موقفي من العودة إلى الأهلي والخسارة أمامه في المونديال 2 ساعة | الدوري المصري
رونالدو: الكثير من الحزن ثم السعادة.. البرتغال استحقت الفوز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
اشكروا كوستا 3 ساعة | ألمانيا 2024
خبر في الجول – اتحاد الكرة يرفض طلب بيراميدز بإيقاف قرار استكمال مباراة سموحة.. موعد جلسة التظلم 4 ساعة | الدوري المصري
يورو 2024: ديشامب: لم نقع في فخ بلجيكا.. وهذا ما ينقص فرنسا 4 ساعة | ألمانيا 2024
عضو اتحاد الكرة: سيتم إحالة شكوى بيراميدز ضد الرابطة للجنة الاستئناف 5 ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب بلجيكا: من المؤسف عودة لوكاكو للمنزل بلا هدف 5 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 3 اتحاد الكرة يكشف قواعد إعادة مباراة سموحة وبيراميدز.. وموقف طرد الهاني سليمان 4 بعد الحريق.. دياب يكشف لـ في الجول موقف مباراة سموحة وبيراميدز وطريقة إعادتها