المصري يواصل انتصارته ويفوز على الجونة بثنائية

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

محمد الشامي يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني ضد الزمالك

واصل المصري نتائجه الإيجابية بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف ليكون الانتصار الثاني على التوالي.

المباراة أقيمت على ملعب برج العرب ضمن الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية المصري في المباراة كل من فخر الدين بن يوسف وعبد الرحيم دغموم، بينما أرناو راندريانتينانيا هدف الجونة الوحيد.

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الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 48 في المركز الثالث من 28 مباراة، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 31 في المركز الـ 13.

التشكيل

بدأ المصري بعدة مفاجآت في تشكيله أبزرها الدفع بعمرو سعداوي في مركز قلب الدفاع، بينما قاد أرناود راندنانتيناينا هجوم الجونة.

أحداث المباراة

تقدم المصري بالهدف الأول في الدقيقة الـ19 عن طريق عبد الرحيم دغموم بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل الجونة عن طريق أرناو بمتابعة لتسديدة تصدى لها محمود جاد في الدقيقة الـ 38.

وعاد المصري للتقدم في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 53 عن طريق فخر الدين بن يوسف مستغلا تمريرة رائعة من أمادو جولدي با لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد بلدية المحلة يوم الأحد المقبل 7 يوليو، بينما يلتقي الجونة مع سيراميكا كليوباترا بنفس اليوم.

المصري الجونة الدوري المصري الممتاز
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