تشيلسي يضم مهاجم برشلونة الشاب

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

مارك جويو مهاجم تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع مارك جويو مهاجم فريق برشلونة الإسباني للشباب.

وكشف تشيلسي عن التعاقد مع اللاعب لمدة 5 مواسم، مع خيار التمديد لموسم آخر بعد نهاية مدة التعاقد.

ويعد جويو أحد مواهب أكاديمية برشلونة وشارك مع الفريق الأول للبارسا لأول مرة في شهر أكتوبر من عام 2023 الماضي.

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ولعب مع برشلونة 6 مباريات خلال الموسم الماضي سجل خلالها هدف في شباك رويال أنتويرب البلجيكي في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

كما كان جويو هداف منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا تحت 17 عاما الصيف الماضي.

تشيلسي الدوري الإنجليزي برشلونة مارك جويو
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