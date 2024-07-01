ذا أثليتك: صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول الصيف الحالي

لا يفكر محمد صلاح قائد منتخب مصر في الرحيل عن فريقه ليفربول في الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الإثنين أن ليفربول الآن لديه ثلاثة من أعمدة الفريق يدخلون عامهم الأخير في تعاقداتهم وهم صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وأوضح التقرير أن اللاعبين الثلاث لا يفكرون في الرحيل بالإضافة إلى الحارس أليسون بيكر رغم وجود اهتمام سعودي بضمه.

وكان صلاح جذب انتباه اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي لكنه في النهاية فضل البقاء مع فريقه.

وألمح صلاح في وقت سابق لاستمراره في صفوف ليفربول بعدما نشر تغريدة أكد فيها نيته القتال على كل البطولات في الموسم المقبل رفقة ليفربول.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2017.

ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق 349 مباراة سجل خلالهم 211 هدفا وصنع 89 آخرين.