البنك الأهلي لـ في الجول: أرسلنا خطابا لرابطة الأندية بعد تأجيل مباراة سموحة.. أين تكافؤ الفرص؟

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 16:09

كتب : حامد وجدي

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كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن إرسال ناديه لخطاب إلى رابطة الأندية للاعتراض على تأجيل مباراة سموحة.

وتأجلت مباراة البنك الأهلي ضد سموحة في الجولة 29 من الدوري المصري، بسبب تحديد موعد استكمال مباراة بيراميدز ضد سموحة في الثاني من يوليو. (طالع التفاصيل)

وقال أشرف نصار لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "أرسلنا خطابا لرابطة الأندية يفيد بأنه لا يوجد تكافؤ للفرص لأن الهاني سليمان كان موقوفا ضدنا والآن سيلعب بعد إيقافه ضد إنبي".

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وواصل "أسامة فيصل كان سيتواجد معنا في المباراة والآن سيغيب لانضمامه للمنتخب الأولمبي".

وعن تصريحات مدرب الفريق طارق مصطفى عن رغبته في خوض مباراة سموحة قبل باقي المباريات وإلا لن يخوض أي لقاء قال أشرف نصار: "هذه تصريحات انفعالية، لكن طارق مدرب كبير ولديه كل الحق في غياب مبدأ تكافؤ الفرص".

وكان من المفترض أن يلتقي البنك مع سموحة يوم 2 يوليو لكن المباراة تأجلت حتى 13 يوليو.

وبذلك ستكون مباراة البنك الأهلي الأولى بعد تأجيل لقاء سموحة ضد زد يوم 6 يوليو المقبل.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة من 28 مباراة.

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