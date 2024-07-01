رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 00:08

كتب : حامد وجدي

بيراميدز ضد سموحة - مصطفى فتحي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها.

وتم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 من الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: لا نعلم مصير مواجهة سموحة لكن ما حدث ليس ظرفا قهريا.. وأمر غريب بالجدول المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما أحمد سامي: هناك مخالفة في هدف بيراميدز ضد سموحة.. وطلب بشأن إعادة المباراة

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة أون تايم سبورتس: "رابطة الأندية قررت استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بنفس ظروفها الثلاثاء 2 يوليو، وهذا القرار الذي يحقق العدالة للفريقين حتى إذا رأى أحد الأطراف غير ذلك".

وأضاف "لائحة الدوري بها مواد وبها مواد أخرى تعيد الحق إلى الرابطة في اتخاذ القرارات".

وأتم تصريحاته "نتخذ القرارات التي تضمن العدالة للطرفين وللرابطة ونحترم قرارات كل الأندية التي تحاول حفظ حقوقها".

وعدلت رابطة الأندية موعد مباراة بيراميدز ضد زد وكان من المقرر لها يوم 2 يوليو، لتقام يوم 4 أغسطس المقبل.

بينما تم تعديل موعد مباراة البنك الأهلي ضد سموحة من يوم 2 يوليو إلى 13 من الشهر ذاته.

بيراميدز سموحة رابطة الأندية الدوري المصري
نرشح لكم
ثروت سويلم يكشف حقيقة رحيل عامر حسين بنهاية الموسم زيزو: إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك من الأهلي.. وهذا اللاعب أريد ضمه من الأحمر زيزو: لن ألعب في مركزي مع المنتخب في وجود صلاح.. ولا أريد لعب مباريات مثل سيراميكا زيزو: في هذه الحالة فقط سأترك الزمالك.. وهذا سبب تأخر التجديد طارق مصطفى: علمت بتأجيل المباراة من الإعلام.. ولن أخوض أي مباراة قبل مواجهة سموحة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنخوض مباراة سموحة لكننا سنتقدم بشكوى ضد القرار رئيس نادي البنك الأهلي في الجول: علمنا بتأجيل مباراة سموحة ونحن في المعسكر بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي
أخر الأخبار
ثروت سويلم يكشف حقيقة رحيل عامر حسين بنهاية الموسم 9 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: إمام عاشور كان أفضل مع الزمالك من الأهلي.. وهذا اللاعب أريد ضمه من الأحمر 29 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: لن ألعب في مركزي مع المنتخب في وجود صلاح.. ولا أريد لعب مباريات مثل سيراميكا 34 دقيقة | الدوري المصري
زيزو: في هذه الحالة فقط سأترك الزمالك.. وهذا سبب تأخر التجديد 37 دقيقة | الدوري المصري
طارق مصطفى: علمت بتأجيل المباراة من الإعلام.. ولن أخوض أي مباراة قبل مواجهة سموحة ساعة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: سنخوض مباراة سموحة لكننا سنتقدم بشكوى ضد القرار ساعة | الدوري المصري
يورو 2024 - مدرب إسبانيا: وصلنا لهذه المرحلة بعملنا.. وعلينا الظهور بأفضل صورة ضد ألمانيا ساعة | ألمانيا 2024
رئيس نادي البنك الأهلي في الجول: علمنا بتأجيل مباراة سموحة ونحن في المعسكر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 خبر في الجول – كواليس جلسة صبحي ولبيب ودياب لحل أزمة عدم خوض الزمالك للقمة