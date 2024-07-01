رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها.

وتم إلغاء مباراة سموحة بسبب ماس كهربائي أدى إلى حريق توقفت بسببه المباراة قبل أن يتم إلغائها.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 من الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عبر قناة أون تايم سبورتس: "رابطة الأندية قررت استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بنفس ظروفها الثلاثاء 2 يوليو، وهذا القرار الذي يحقق العدالة للفريقين حتى إذا رأى أحد الأطراف غير ذلك".

وأضاف "لائحة الدوري بها مواد وبها مواد أخرى تعيد الحق إلى الرابطة في اتخاذ القرارات".

وأتم تصريحاته "نتخذ القرارات التي تضمن العدالة للطرفين وللرابطة ونحترم قرارات كل الأندية التي تحاول حفظ حقوقها".

وعدلت رابطة الأندية موعد مباراة بيراميدز ضد زد وكان من المقرر لها يوم 2 يوليو، لتقام يوم 4 أغسطس المقبل.

بينما تم تعديل موعد مباراة البنك الأهلي ضد سموحة من يوم 2 يوليو إلى 13 من الشهر ذاته.