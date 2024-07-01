خبر في الجول - الأهلي يرفض الاستغناء عن عبد المنعم وعاشور في الأولمبياد.. ودعم بالثلاثي

الإثنين، 01 يوليه 2024 - 15:43

كتب : أحمد الخولي

هدف الأهلي الأول واحتفال إمام عاشور أمام فاركو

رفض النادي الأهلي طلب المنتخب الأولمبي بضم الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور في قائمة الفريق بأولمبياد باريس.

وبرر الأهلي رفضه بضغط المباريات خلال نفس الفترة مع المنافسة على لقب الدوري مع فريق بيراميدز.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد باريس خلال الشهر الجاري، ويحق للمنتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاما.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي أبلغ الاتحاد المصري برفضه انضمام الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور لقائمة الفريق في الأولمبياد.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن دراسة اتحاد الكرة لضم الشناوي وزيزو ومصطفى فتحي بسبب صعوبة ضم ثنائي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم. (التفاصيل)

وبرر الأهلي رفضه بسبب ضغط المباريات والمنافسة في الدوري، كما أن النادي قد علم برفض بيراميدز أيضا الاستغناء عن أي من لاعبيه كبار السن.

وأوضح الأهلي لاتحاد الكرة أنه سيترك ثلاثي المنتخب الأولمبي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس للانضمام إلى الفريق في أولمبياد باريس.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

الأهلي إمام عاشور محمد عبد المنعم المنتخب الأولمبي
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