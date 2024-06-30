خبر في الجول - اتحاد الكرة يدرس استدعاء الشناوي وزيزو لأولمبياد باريس

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء الثنائي محمد الشناوي وأحمد زيزو إلى قائمة أولمبياد باريس 2024.

ويأتي ذلك بسبب صعوبة استغناء الأهلي عن الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور خلال تلك الفترة.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يدرس استدعاء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأحمد زيزو جناح الزمالك للانضمام ضمن ثلاثي فوق سن 23 عاما بقائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس.

كما تم طرح اسم مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من أجل الانضمام كلاعب ثالث أو لاعب آخر يتم الاستقرار عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)